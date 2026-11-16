대형 트럭서 '와르르'…쓰레기 쏟아붓고 '돈벌이' [월드리포트]

중국 동북부 랴오닝성 하이청시의 한 야산입니다.



부서진 콘크리트 잔해와 철근, 각종 플라스틱 폐기물이 쌓여 작은 산을 만들었습니다.



건설 폐기물을 가득 실은 트럭은 산 아래로 건설 폐기물을 쏟아냅니다.



[지역 주민 : 쉽게 말해, 모두 돈을 벌기 위한 수단입니다. 차량 한 대에 40~50위안, 대형 차량의 경우 80~150위안을 받습니다.]



대형 덤프트럭도 한 대에 230위안, 우리 돈 4만 6천 원 정도면 폐기물을 마음대로 버릴 수 있습니다.



건설 폐기물뿐만 아니라 동물 배설물 등 각종 쓰레기가 하루하루 쌓여가고 있는데, 이곳은 영구 농지, 우리 기준으로 농업진흥 지역, 이른바 '절대 농지'에 해당하는 곳입니다.



근처 양돈 농가들이 돼지 사육 대신 이렇게 건설 폐기물 투기장으로 쓰며 돈벌이를 하고 있는데, 비가 오면 근처 연못으로 오염된 물이 흘러가기도 합니다.



중국 남부 저장성 진화시에서도 폐기물 무단 투기가 이어지고 있습니다.



폐기물이 건물 3층 높이까지 쌓여있는데, 파도 파도 끝없이 쓰레기가 나옵니다.



원래는 과수원과 농업 시설 용지, 산림지로 분류되는 곳입니다.



중국에서는 매립지 허가를 형식적으로 받아 놓고, 이렇게 근처 농지와 야산에 폐기물을 불법으로 버리는 일이 만연하고 있습니다.



이 때문에 3년 전 폐기물 무단 투기를 막기 위한 법을 만들었지만 여전히 지켜지지 않고 있습니다.



관련 보도 하루 만에 해당 지역 정부는 부랴부랴 조사팀을 구성해 진상 조사에 나섰고, 관련자 처벌과 환경 복구 작업을 진행하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박춘배, 영상제공 : 중국 CCTV)