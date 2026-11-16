'재정난' 경기도 빚 더 내기로…청사 매각도 검토

<앵커>



재정난을 겪고 있는 경기도가 내년도 예산안을 마련하면서 7천억 원 이상의 빚을 더 내기로 했습니다. 각종 민생 지원 사업들을 최대한 이어가기 위해서인데, 여기에 가용 재원 확보를 위해 도청사 매각까지 검토하고 있습니다.



최호원 기자입니다.



<기자>



경기도가 지난 13일 역대 최대인 42조 1천946억 원 규모의 내년도 본예산안을 도의회에 제출했습니다.



사상 처음으로 법정 시한을 이틀 넘겨 제출한 겁니다.



그만큼 예산안 마련 과정에서 진통이 적지 않았습니다.



도가 재정난을 호소하면서 주요 분야의 예산을 감축할 것이라는 전망이 나오자 곳곳에서 삭발 시위 등 반발이 이어졌기 때문입니다.



도가 제출한 본예산안은 중앙정부 정책에 참여하는 국가보조사업 예산이 크게 늘어 올해 본예산보다 5.3% 증가했지만, 도 자체 사업에 쓸 수 있는 가용 재원은 오히려 2조 4천95억 원이나 줄어들어 1조 6천500억 원에 그쳤습니다.



경기도는 결국 도의 민생사업을 최대한 유지하기 위해 빚을 더 늘리기로 했습니다.



지방채 2천462억 원을 추가 발행하고, 통합재정안정화기금 4천100억 원과 지역개발기금 1천억 원도 차입할 계획입니다.



누적 지방채 발행액과 기금 차입액 등을 고려하면 도의 총채무액은 8조 원까지 치솟을 전망입니다.



[추미애/경기도지사(오늘 도의회 인터넷 중계) : 줄일 것은 과감하게 줄이고 동원할 수 있는 재원은 모두 총동원했습니다. 그렇게 도민의 삶에 꼭 필요한 '민생사수예산'을 힘겹게 마련했습니다.]



경기도는 공무원 3개월 치 인건비 900억 원은 본예산에 반영하지 못했습니다.



다만, 소방직 인건비는 전액 반영했습니다.



김동연 전 지사가 추진했던 '기후행동 기회소득' 사업은 올해로 종료할 예정입니다.



반면, 이재명 대통령이 경기도지사 시절 시작한 '청년기본소득' 예산은 577억 원 편성했습니다.



'지역화폐' 발행지원 예산도 616억 원을 배정했습니다.



이밖에 경기도는 지난 2022년 이전을 완료했던 수원 광교의 도청사를 다시 매각한 뒤 재임대해 사용하는 방식으로 8천억 원 안팎을 확보하는 방안을 검토하고 있습니다.