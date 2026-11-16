은퇴했지만 '현역'…이웃 돌봄 직접 나선 6070

<앵커>



은퇴한 신노년세대가 경남에서는 도움을 받는 돌봄의 대상에서 지역의 문제를 해결하는 주체로 바뀌고 있습니다.



기술과 경력을 살려 복지의 틈새를 메우면서 민관 협력 상생 모델로 주목받는 새로운 노인일자리의 가능성을 KNN 정기형 기자가 취재했습니다.



<기자>



가족 없이 혼자 사는 80대 어르신의 집이 새 단장에 들어갔습니다.



낡아 삐걱거리던 방문이 새 문으로 교체됩니다.



어두웠던 방 안은 밝은 LED 전등으로 바뀌었습니다.



작업자들은 건축 경력을 가졌지만 지금은 은퇴한 70대.



현업에서 쌓은 기술을 살려 집을 고쳐주는 고쳐드림 사업단입니다.



[민영호/함양시니어클럽 고쳐드림 사업단 : 우선은 내가 익숙한 일이라는 것에 자부심이 가고요. (집수리를) 해주고 나면 다들 기뻐하고 좋아하고 칭찬해주시고.]



집 수리 뿐만이 아닙니다.



노령층이 혼자 사는 가정 노후 멀티탭과 전선 피복을 꼼꼼히 살피고, 천장에 단독경보형 화재감지기를 설치하며 안전점검에도 나섭니다.



안전과 돌봄을 함께 챙기는 주거 화재안전 예방점검단 역시 정년을 마친 60대들입니다.



[손병권/진주서부시니어클럽 주거 화재안전 예방점검단 : 저희 퇴직자들에게 상당히 도움이 되고 있습니다. 무료함 (없애기)라든지 여가 선용 측면에서….]



이런 활동은 한국노인인력개발원과 경남도가 함께 추진하는 통합돌봄 특화 노인일자리입니다.



기존 복지 안전망의 틈새를 신노년층의 전문 기술로 메우는 것입니다.



남동발전 등 지역 공기업도 힘을 보태면서 사회공헌과 노인일자리, 취약계층 복지가 맞물린 상생 모델입니다.



[유재용/한국남동발전 상생경영처장 : (다양한) 에너지 절감 정책을 하고 있는데 이것 뿐만 아니라 지역사회 여러 기관들과 협력을 통해서 새로운 모델들을 개발하고….]



경남에서 시범적으로 시작했는데 전국으로 확대를 준비하고 있습니다.



[김수영/한국노인인력개발원장 : 사회활동을 원하는 (신노년층이) 더 많습니다. 건강에도 도움이 많이 되고요. 그리고 관계를 지속시킬 수 있는 사회적 관계망을 넓혀가는데도 큰 도움이 되고 있습니다.]



경력과 기술을 나눠 지역돌봄의 주역이 되고 있는 은퇴 세대의 손길이 초고령사회 새로운 복지해법으로 주목받고 있습니다.



(영상취재 : 박언국 정창욱 KNN, 영상편집 : 김범준 KNN)



KNN 정기형