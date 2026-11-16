주민 200여 명 연행해 고문…46년의 한 풀릴까

<앵커>



1980년 사북항쟁 당시 계엄법 위반 등으로 처벌받은 광부 7명에 대한 재심이 시작됐습니다. 앞서 광부 8명이 재심에서 무죄를 선고받은 만큼, 이번 재판 결과에도 관심이 쏠립니다.



G1 방송 정창영 기자입니다.



<기자>



1980년 4월, 정선군 사북읍.



열악한 노동환경과 어용노조에 반발한 광부들이 대규모 항쟁에 나섰습니다.



항쟁 이후 계엄당국은 배후 세력 색출을 명목으로 광부와 주민 200여 명을 연행했습니다.



이 과정에서 고문과 가혹행위가 자행됐고, 31명이 계엄법 위반 등의 혐의로 처벌받았습니다.



사북항쟁 46년 만에 이들의 억울함을 풀기 위한 재판이 다시 시작됐습니다.



이번 재심 대상자는 7명.



이 가운데 5명은 이미 세상을 떠났고, 생존자 2명은 아직도 고문의 후유증을 호소합니다.



[윤병천/재심청구 광부 : 워커발로 들이 밟아가지고 관절이 다 나갔어요. 지금 내 다리가 양쪽이 다 인조관절이에요. 밑에는 물집이 생겨서 공같이 이렇게 생겨서 수술하고.]



변호인 측은 고문과 가혹행위로 사건이 조작됐을 뿐 아니라, 당시 공소장에도 광부들의 구체적인 범죄 행위가 명시되지 않았다고 주장했습니다.



하지만 사건 기록마저 사라진 것으로 파악돼, 증인신문에 의존해야 하는 만큼 재판이 길어질 전망입니다.



[이영기/변호사 : 이 사건 특징은 과거에 사건 기록이 다 지금 없어졌습니다. 수십 년 46년이 지나가면서 저희가 파악하기로는 기록이 다 없어졌고.]



46년의 세월은 사건 기록뿐 아니라 피해자들을 찾는 데도 어려움을 남겼습니다.



당사자나 유가족과 연락이 닿지 않아 아직 재심을 청구하지 못한 피해자도 있습니다.



[황인오/사북항쟁동지회장 : 연락이 안 닿아서 지금 못하는 분들도 계시고 그리고 또 이제 유가족들과 이렇게 접촉이 안 돼 못하는 분들이 좀 몇 분 남아 계십니다. 그래서 이분들을 빨리 찾아서 해야 되고.]



앞선 사북항쟁 관련 재심에서 8명이 무죄를 선고받은 가운데, 이번에도 광부들의 명예회복이 가능할지 주목됩니다.



(영상취재 : 이락춘 G1방송)



G1 정창영