나흘 만에 복귀 논의…15만 명 넘게 "젠슨 황 지지"

<앵커>



젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자가 물러난 지 불과 나흘 만에 다시 복귀를 노리고 있는 것으로 알려졌습니다. 그의 복귀를 요구하는 온라인 청원도 15만 명을 넘었습니다.



김정기 기자입니다.



<기자>



영국의 파이낸셜타임스는 현지 시간 15일 젠슨 황 전 CEO가 측근들과 CEO 자리 복귀에 대해 논의했다고 보도했습니다.



한 측근은 황 전 CEO 복귀 로비를 위해 실리콘밸리 임직원으로 구성된 '전시 상황실'까지 꾸려지고 있으며, 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라고 밝혔습니다.



여기에 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'에 현재까지 15만 이상이 서명했습니다.



특히 일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등이 공개적으로 이름을 올렸고, 직원들도 온라인 청원에 임직원임을 밝히고 공개적으로 복귀를 촉구하고 있습니다.



엔비디아의 일부 주요 주주들도 이사회에 "황 전 CEO의 복귀를 포함해 모든 선택지를 논의해야 한다"고 요구하기도 했습니다.



하지만 젠슨 황의 전기를 집필했던 작가 스티븐 위트는 뉴욕타임스 기고문에서 젠슨 황의 겸손한 이미지는 모두 연기였다고 주장했습니다.



젠슨 황이 자신의 오만함을 감추기 위해 상당한 노력을 기울였고, 부하직원들과 불륜도 사내에서는 공공연한 비밀이었다고 비판하는 등 젠슨 황 복귀 시도에 대한 부정적 시각도 만만치 않습니다.



콜레트 크래스 엔비디아 임시 CEO는 오는 17일 엔비디아 3분기 실적을 발표하는데, 젠슨황 없는 엔비디아 미래 청사진을 밝힐지 주목됩니다.



(영상편집 : 최진화)