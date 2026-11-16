아세안 뒤 APEC '슈퍼위크'…이 대통령, 트럼프 만날까

<앵커>



국제 정상들이 모이는 다자회의가 이번 주 잇따라 열립니다. 사상 처음으로 열리는 미중러 정상회담에 관심이 쏠리는 가운데, 이재명 대통령도 오늘(16일) 오전, 정상회의 참석을 위해 출국길에 올랐습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 동남아국가연합, ASEAN 정상회의 참석을 위해 오늘 오전, 필리핀 마닐라로 출국했습니다.



[이재명 대통령 : 많은 성과 만들기 위해 노력하겠습니다. 잘 다녀오겠습니다.]



이 대통령은 이틀 동안 동남아 국가들과 경제 협력, 스캠 등 초국가범죄 대응 방안 등을 논의한 뒤, 오는 18일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의에 연이어 참석합니다.



정상회의 일정 속 주요국 정상들과의 양자 회담들도 예정돼 있습니다.



오늘 필리핀, 태국 등 아세안 국가 정상과의 양자 회담에 이어 이 대통령은 내일 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 한일관계와 지역 및 국제 정세 등을 논의할 예정입니다.



APEC 정상회의 기간엔 주최국인 중국의 시진핑 국가주석과 취임 후 세 번째 정상회담을 할 가능성이 높습니다.



한미 정상회담은 열리지 않을 걸로 보이지만, 약식 회담을 통한 도널드 트럼프 대통령과의 조우 가능성은 열려있습니다.



특히 이번 APEC을 계기로 열리는 미국과 중국, 러시아의 사상 첫 정상회담에 세계의 이목이 쏠리고 있습니다.



김정은 북한 국무위원장의 최측근인 조용원 노동당 중앙위 비서가 모스크바를 방문한 것으로 알려지면서, 북한이 원하는 핵보유국 인정 등 한반도 관련 현안이 러시아를 통해 논의 테이블에 오를 가능성도 제기됩니다.



트럼프 대통령이 APEC 기간 김정은 북한 국무위원장과는 만나지 않을 거라는 게 미국 정부 당국자의 얘기지만, 깜짝 만남 가능성은 여전히 남아있다는 관측도 나옵니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 김민영)