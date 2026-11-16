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한덕수 내란 사건 19일 선고…김건희도 같은 날 선고

박재연 기자
작성 2026.11.16 12:17 조회수
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<앵커>

대법원이 내란 중요임무종사 혐의를 받고 있는 한덕수 전 국무총리에 대한 전원합의체 판결을 오는 19일에 선고하겠다고 발표했습니다. 김건희 씨의 이른바 3대 의혹 사건도 같은 날 대법원 판결이 선고됩니다.

박재연 기자가 보도합니다.

<기자>

1심과 2심에서 내란 중요임무 종사 혐의에 대해 유죄를 선고받은 한덕수 전 국무총리의 재판 중 구속기간은 오는 20일 오전 0시에 끝날 예정입니다.

대법원 이보다 하루 전인 오는 19일 오후 4시에 한 전 총리에 대한 전원합의체 판결을 선고하겠다고 밝혔습니다.

앞서 대법원이 한 전 총리 사건 심리를 위한 합의기일을 오는 19일에 잡은 사실이 알려지면서, 합의기일 당일에는 선고가 어려운 만큼 한 전 총리가 20일에 구속만기로 석방될 가능성이 높다는 예상이 나왔습니다.

그러나 대법원은 19일은 정기적으로 지정되는 합의기일이었던 것이고, 전원합의체 사건은 합의기일과 별도로 대법관들이 수시로 논의한다며, 한 전 총리의 사건도 관련 사건 진행 경과 및 관련 사건과의 모순 여부, 구속 만기 등을 고려해 지속적으로 논의한 끝에 19일에 선고하기로 한 것이라고 설명했습니다.

만약 대법원이 19일에 한 전 총리의 유죄 판결을 확정한다면, 12.3 비상계엄과 관련된 내란 혐의에 대해 처음으로 유죄가 확정되게 됩니다.

또한, 내란 관련 쟁점 중 상당 부분에 대한 대법원 판단이 나오는 셈이라 내년 1월 2심 선고가 예정된 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 사건에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.

반면, 대법원이 한 전 총리의 2심 판결을 파기한다면 파기환송심이 추가로 진행되고 한 전 총리는 석방될 수 있습니다.

대법원은 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹, 통일교 금품 수수 의혹, 명태균 씨 관련 의혹 등 이른바 3대 의혹 사건에 대해서도 오는 19일에 전원합의체 판결을 선고할 예정입니다.

또, 대법원 1부는 윤석열 전 대통령이 한덕수 전 총리 재판에서 위증한 혐의에 대한 판결을 오는 26일 선고할 예정입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 윤태호)
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