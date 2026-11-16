'범정부 대응팀' 구성…"AI 안경 등 탐지 기술 개발"

<앵커>



AI 첨단기술을 활용한 시험 부정 우려가 커진 가운데 한성숙 국무총리가 범정부 수능 긴급대응팀 구성을 지시했습니다. 또 인공지능 등을 활용한 탐지 기술을 개발해 국가시험에 보급하라고 주문했습니다.



노동규 기자입니다.



<기자>



한성숙 국무총리는 오늘(16일) 오전 정부서울청사에서 '스마트기기 활용 시험 부정행위 방지 관련 관계부처 회의'를 주재했습니다.



한 총리는 "최근 각종 시험에서 AI 첨단기술을 악용한 시험 부정행위 의혹이 확산해 국가시험의 공정성에 대한 국민적 우려가 커지고 있다"라며, 오는 목요일 치러질 수능 관리를 위해 범정부 긴급 대응팀을 구성한다고 밝혔습니다.



우선 시험장 관리와 감독 체계를 긴급 점검하고, 시험 이후에도 이상징후가 발견된 경우 사실관계를 철저히 조사하라고 교육부에 지시했습니다.



[한성숙/국무총리 : 수험생들이 부정행위에 대한 걱정 없이 안심하고 시험에 임할 수 있도록 철저히 준비해 주시기 바랍니다.]



한 총리는 또 AI 기술이 빠르게 발전해 기존 시험관리 방식만으론 새로운 부정행위 수법에 대응하는 데 한계가 있다며, AI 스마트 안경뿐 아니라 초소형 전자기기나 외부 조력 등에 대한 근본적 대책 마련도 주문했습니다.



관계 부처가 국가시험에 인공지능 등을 활용해 첨단 부정 기술을 탐지하는 방안을 개발, 보급하라는 겁니다.



또 시험이 끝나도 부정행위 의심 정황을 확인할 사후 점검 체계를 강화하고 부당행위가 확인되면 법과 원칙에 따라 엄정 조치하라고 지시했습니다.



앞서 청와대도 어제 정책실장 주재 긴급회의를 열어 "과거 범죄도 끝까지 추적해 잡는다"는 원칙을 강조하며, 국가자격시험 전체에 대한 AI 활용 부정 의심 사례 전수조사 방침을 밝힌 바 있습니다.



(영상취재 : 조춘동)