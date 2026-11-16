개혁신당 "수능 연기 검토해야…AI 부정행위 긴급 점검 필요"

▲ 개혁신당 이기인 비상대책위원장이 10월 26일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 천하람 원내대표의 지역구 출마 문제와 관련, 경기 남부 거점 전략에 함께해 달라고 공개 요청하고 있다. 천 원내대표는 순천 지역구 유지를 고수했다.

개혁신당은 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 오늘(16일) "최악의 경우 수능을 연기하는 방안까지 검토해야 한다"고 주장했습니다.이기인 비상대책위원장은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정직하게 공부한 수험생들은 누군가 인공지능(AI) 안경으로 부정행위를 저지를까 두려워하고, 평범하게 안경을 쓴 학생들은 시험 도중 부정행위 의심을 받아 집중력을 방해받을까 걱정하고 있다"면서 이같이 요구했습니다.이 위원장은 "정부가 내놓은 대책은 시험장마다 스마트안경 판별 전담 인력을 배치하겠다는 것"이라며 "그러나 이미 초소형 카메라와 통신 기기를 이용한 부정행위가 드러났다"고 지적했습니다.이어 "감독관들에게 책임을 물을 수는 있겠지만, 국가가 대비하지 못한 기술을 현장의 교사들이 무슨 수로 모두 찾아내겠느냐"고 반문했습니다.그러면서 "시험 날짜를 지키는 것보다 중요한 것은 정직하게 공부한 학생들의 노력을 지키는 일"이라며 "정부는 즉각 실제 부정행위 수법을 재현한 긴급 점검을 실시하고, 전국 시험장에서 실효성 있게 작동할 대책을 검증해야 한다"고 제언했습니다.천하람 원내대표도 "수능을 연기하고 AI 부정행위를 막을 수 있는 최소한의 방지시스템을 갖춰야 한다"면서 "차라리 시험을 미루더라도 체계적인 AI 부정행위 방지 대책을 마련해 달라는 수험생들의 간절한 호소를 무시해서는 안 된다"고 강조했습니다.한편, 개혁신당은 이날 신임 개혁연구원장으로 정승연 인하대 교수를 임명했습니다.(사진=연합뉴스)