정점식 "국회의장 개헌론, 이 대통령 탈옥 도구…이번 정부서 개헌 없다"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(16일) 조정식 국회의장이 "내년이 개헌 적기"라면서 개헌 로드맵을 발표하자 "이번 정부에서 개헌은 없다"며 협조하지 않겠다는 의사를 분명히 밝혔습니다.정 원내대표는 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열어 "현행 헌법도 제멋대로 짓밟는 세력이 무슨 개헌이란 말이냐"며 이같이 말했습니다.그는 "무엇보다 국회의장의 입장 발표 시점이 문제"라며 "내일 국무회의에서 '이재명 탈옥법' 의결을 앞두고 있다. 그리고 오늘 국회의장은 개헌론을 띄웠다"고 지적했습니다.이어 "탈옥에 대한 여론의 비판을 돌리기 위해 개헌을 미끼로 삼은 것"이라며 "국무총리는 대통령 대신 이재명 탈옥법을 의결하고, 국회의장은 국민에게 개헌으로 보이스피싱을 하고 있다. 대한민국 헌법을 이재명 탈옥의 도구로 쓴 것"이라고 규탄했습니다.정 원내대표는 "용납할 수 없는 추악한 행태"라며 "조 의장은 국회의장은 물론 국회의원 자격도 없다. 개헌을 운운하는 대국민 사기를 즉각 중단하고 사퇴부터 해야 한다"고 쏘아붙였습니다.이날 정 원내대표 회견에 앞서 조 의장은 국회 헌법개정자문위원회 공동위원장으로 김형오·정세균 전 국회의장을 위촉하는 동시에 개헌 추진 3원칙을 발표했습니다.정 원내대표는 지난 6월 취임 직후 "어떤 문제가 있을 때마다 관련 헌법 조항을 고치는 '원포인트 개헌', '부분적 개헌' 등 졸속 누더기 개헌에 명확히 반대한다"고 밝혀왔습니다.(사진=연합뉴스)