[자막뉴스] '바바리맨' 일본 주둔 미군 체포…잇따른 일본 내 미군 범죄

요미우리신문은 오늘(16일) 미군 가데나 기지 소속 25살 공군 병장 A 씨가 지난 14일 공연음란 혐의로 현행범 체포됐다고 보도했습니다.



A 씨는 이날 밤 11시 5분쯤 오키나와시의 한 상업시설에서 하반신을 노출한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 지나가던 여성에게 영어로 "보라"고 말을 걸었고, 여성이 경찰에 신고한 뒤 인근 파출소로 향하자 그곳까지 뒤따라갔습니다.



경찰에 붙잡힐 당시 A 씨는 술에 취한 상태였고, 경찰 조사에선 "모르는 일"이라며 혐의를 부인했습니다.



주일미군은 최근 잇따른 미군의 범죄로 다음 달 7일까지 오키나와현 주둔 미군의 외출과 음주를 제한하고 있습니다.



지난달 초 후텐마 기지 소속 미 해병대원이 나하시에서 30대 여성이 숨진 사건과 관련해 강도살인 혐의로 체포되자 약 한 달간 전 장병의 심야 외출을 금지했습니다.



외출 금지 기간이였던 지난달 31일 미 해병대원이 음주운전 혐의로 또 붙잡혔고, 미군은 통제 기간을 다음 달 7일까지 연장했습니다.



현재 기지에 사는 하급 장병은 자정부터 새벽 5시까지 외출을 할 수 없고, 모든 장병은 자정 이후 기지나 자택 밖에서 술을 마실 수 없습니다.



이번 사건은 밤 11시쯤 일어나 비록 통제 제한 시간은 아니었지만, 미군이 통제를 강화하는데도 일본 내 주둔 미군들의 불미스런 사건들이 끊이지 않고 있습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)