추미애, 민생예산 사수에 지방채·기금 동원…정부 대책 촉구

▲ 본회의 발언하는 추미애 지사

추미애 경기도지사는 경기도의 2027년도 본예산안을 '민생사수예산'이라고 표현하며 지속 가능한 민생 예산 편성을 위해 정부와 국회의 대응을 촉구했습니다.추 지사는 오늘(16일) 경기도의회 제395회 정례회 4차 본회의에 출석해 내년도 본예산 등에 관해 제안설명을 했습니다.추 지사는 "내년 예산안은 도민의 생명과 안전을 지키고 취약계층의 삶을 보호하며 꼭 필요한 민생사업을 끝까지 지켜내겠다는 절박한 마음으로 마련한 민생사수예산"이라고 말했습니다.그는 "도의 가용재원은 올해 4조 595억 원에서 내년에는 2조 4천95억 원 줄어든 1조 6천500억 원에 불과하다"며 "이러한 어려움을 극복하기 위해 발행 가능한 지방채를 최대한 활용할 것이고 통합재정안정화기금과 지역개발기금까지 모두 동원해서 3조 494억 원의 가용재원을 마련했다"고 강조했습니다.그러면서 예산안 편성의 세 가지 원칙을 공개했습니다.추 지사는 "첫째 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호와 필수 민생사업, 둘째 지출구조에 대한 과감한 개선, 셋째 미래를 위한 중단 없는 투자의 원칙을 담았다"며 대표 사업을 소개했습니다.이번 예산안에 반영된 대표 사업은 시내버스 공공관리제(4천361억 원), 광역버스 공공관리제(1천622억 원), 노인장기요양 시설 및 재가급여 지원(3천510억 원), 유·초·중·고교 급식비와 친환경 농축산물 학교급식(2천693억 원), 난임부부 시술비와 산모·신생아 건강관리 지원(1천188억 원), 어린이집 운영과 보육교직원 처우개선·대체인력 지원(623억 원), 장애인 맟춤형 일자리 사업(108억 원) 등입니다.다만, 도청 공무원 인건비는 9개월분만 반영됐습니다.추 지사는 "도민 삶에 필요한 예산을 최대한 지키고자 노력했음에도 도민을 위해 밤낮없이 헌신하는 공직자 여러분의 인건비는 미안하게도 다 담지 못해 정말 송구한 마음"이라며 "부족한 인건비는 추경에서 반드시 채우겠다"고 밝혔습니다.아울러 도의 재정난을 강조하며 지방세제 개편을 거듭 촉구했습니다.추 지사는 "민생사수예산을 힘겹게 마련했는데 이런 민생을 지키기 위해 지속가능성이 있어야 한다"며 "이제는 민생을 지키기 위한 경기도의 처절한 몸부림에 정부와 국회가 응답해 주시기를 촉구한다"고 말했습니다.이어 "지방소비세율을 인상하고 법인세 국세분 일부의 지방 이양을 하고 소방재정의 국가책임 강화 약속을 지키고 노인장기요양급여의 국비 부담 확대 등 근본적인 재정대책을 조속히 마련해달라"고 했습니다.경기도는 42조 1천946억 원 규모의 내년도 본예산안을 마련해 이달 13일 도의회에 제출했습니다.이번 예산안은 도의회 상임위원회(20∼26일)와 예산결산특별위원회(27일∼12월 10일) 심의·의결을 거쳐 다음 달 11일 본회의에서 최종 처리될 예정입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)