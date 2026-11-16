규현, 모닝 라이브→'영어 울렁증' 웃음 활약…'런닝맨', 2049 동시간대 1위 '최고 4.7%'

SBS '런닝맨'이 게스트 규현의 활약과 멤버들의 치열한 추리전에 힘입어 '2049 시청률' 동시간대 1위 자리를 굳건히 지켰다.



닐슨코리아 집계에 따르면 지난 15일 방송된 SBS '런닝맨'은 핵심 타겟 지표인 '2049 시청률' 1.9%(이하 수도권 가구 기준)를 기록해 동시간대 예능 1위는 물론, 이날 방송된 드라마와 예능 프로그램을 통틀어 '2049 시청률 TOP 3'에 이름을 올렸다. 분당 최고 시청률 역시 4.7%까지 치솟으며 일요일 저녁 강자의 저력을 입증했다.



이날 방송은 미니 7집 앨범 '컨티뉴'로 돌아온 가수 규현이 게스트로 출격한 가운데 '가을 투 비 컨티뉴드' 레이스로 꾸며졌다. 규현은 이른 아침 오프닝부터 흔들림 없는 명품 라이브를 선보이며 감성 발라더의 진가를 발휘해 멤버들의 박수를 이끌어냈다.



본격적인 레이스는 서울의 가을 사진 성지 두 곳을 찾아 미션비를 획득하고 벌칙 면제권을 구매하는 방식으로 진행됐다. 첫 번째 장소는 유재석의 기억에 의존한 추리로 불안하게 출발했으나 극적으로 성공을 거뒀다.



하지만 두 번째 장소를 찾는 과정에서 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 양세찬에게 한자 힌트가, 규현에게 영어 듣기 힌트가 주어지며 현장이 대혼란에 빠진 것. 특히 규현은 뜻밖의 '영어 울렁증'을 고백하며 끝내 정답을 맞히지 못해 폭소를 자아냈고, 바통을 이어받은 유재석이 영어 듣기 힌트를 다시 청취한 끝에 두 번째 장소를 '63빌딩 전망대'로 추리해 내며 위기를 넘겼다.



우여곡절 끝에 두 번째 장소에 도착해 미션비 16만 원을 확보한 멤버들은 최종 벌칙자 6명을 가리는 복불복에 돌입했다. 페널티에 걸린 하하는 통 아저씨에 칼을 6개나 꽂고도 살아남는 대이변을 연출해 모두를 놀라게 했다. 이후 규현, 지예은, 양세찬, 지석진이 차례로 벌칙자에 이름을 올린 가운데, 기적적으로 버티던 하하가 마지막 순간 김종국과 함께 최종 벌칙자로 당첨되며 유쾌한 '벌칙 엔딩'을 완성했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)