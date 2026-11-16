[자막뉴스] 초소형 카메라 판치는데…'AI안경 전담 인력 배치'가 끝? "수능 연기해야" 눈물 호소까지

2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞두고, 인공지능 기기와 초소형 카메라를 악용한 부정행위 우려가 걷잡을 수 없이 확산하면서 수능 연기를 요구하는 목소리가 빗발치고 있습니다.



국어 과목 일타강사 유대종은 오늘(16일) SNS를 통해 "대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다"는 내용의 장문의 글을 올렸습니다.



유대종은 "AI 안경과 소형 카메라를 이용한 부정행위를 막을 확실한 대책이 오늘(16일) 중으로 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다"고 강하게 주장했습니다.



공신닷컴 강성태 대표는 그제(14일) 자신의 유튜브 채널을 통해 기존의 시험장 감독 방식으로는 AI를 활용한 부정행위를 막기 어렵다고 지적했습니다.



입시 유튜버 미미미누 역시 이번 사태를 "국가 시험 시스템이 뚫린 비상 상황"으로 규정하고, "지난 2017년 포항 지진이나 코로나19 사태 때처럼 수능 연기까지 신속히 검토해야 한다"며 눈물로 호소했습니다.



정치권에서도 수능 연기론에 불을 지폈습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 "공정성이 담보되지 않는 수능을 앞두고 수험생이 '멘붕'에 빠졌다"고 했고, 개혁신당 천하람 원내대표 역시 "시험을 미루더라도 체계적인 AI 부정행위 방지 시스템을 먼저 갖춰 달라는 수험생들의 간절한 호소를 무시해서는 안 된다"고 강조했습니다.



수험생과 학부모들의 불안감도 극에 달해 수능을 주관하는 한국교육과정평가원 홈페이지에는 항의와 연기 요구 글이 쇄도하고 있습니다.



정부는 한성숙 국무총리 주재로 긴급 대응팀을 꾸리고 시험장마다 AI 스마트안경 판별 전담 인력을 배치하겠다고 밝혔지만, 현장의 감독 교사들조차 실효성에 의문을 제기하며 반발하고 있습니다.



교육부가 예정대로 오늘부터 전국 시험지구로 수능 문답지 운송을 시작한 가운데, 감독 실효성과 시험의 공정성을 둘러싼 논란은 시험 직전까지 이어질 전망입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)