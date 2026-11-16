에이티즈 최산, 아이돌 데뷔 숨은 공신은 트로트 가수 나상도…'남해 의형제' 인연

그룹 에이티즈 멤버 최산이 가수 나상도의 권유로 아이돌로 데뷔하게 된 특별한 인연을 공개했다.



최산은 지난 14일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연해 경남 남해 출신인 가수 나상도를 자신의 '의형제'라고 소개하며 각별한 친분을 자랑했다.



이날 방송에서 최산은 나상도의 권유로 아이돌 오디션에 도전장을 내밀었던 데뷔 비화를 털어놨다.



최산은 "상도형이 남해 출신으로, 나랑 의형제다. 그 형이 나랑 너무 친하니까 '산아, 너 재능을 꽃피웠으면 좋겠는데 오디션 한번 봐라' 한 거다. 난 그때 아이돌에 대한 꿈이 아무것도 없었다"고 전했다.



이에 큰 준비 없이 오디션에 참여한 최산은 덜컥 합격 통보를 받았고, 이는 글로벌 그룹 에이티즈 멤버로 데뷔하는 결정적 계기가 됐다.



최산의 인생을 바꾼 출발점에 나상도의 따뜻한 한마디가 있었다는 사실이 알려지며 훈훈함을 더했다. 최산 역시 방송을 통해 자신의 가능성을 먼저 알아봐 주고 길을 열어준 나상도를 향해 깊은 고마움을 전했다.



한편, 나상도는 TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 4위를 차지한 트로트 가수로, 지난 8월 발매한 신곡 '지화자'로 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.



에이티즈는 지난 13일 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'를 발매하고 타이틀곡 '업(UP)'으로 활동 중이다.



[사진=JTBC 방송 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)