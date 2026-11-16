[자막뉴스] BTS 공연 '숙박 일방 취소' 철퇴…앞으론 '요금 200%' 토해낸다

앞으로 대규모 행사를 앞두고 가격 인상을 목적으로 숙박업소가 기존 예약을 일방적으로 취소하면 계약금과 함께 총 요금의 200%를 배상해야 합니다.



공정거래위원회는 이러한 내용의 소비자분쟁해결기준 개정안을 마련해 다음 달 3일까지 행정 예고한다고 밝혔습니다.



이번 개정안은 지난 6월 BTS의 콘서트를 앞두고 부산 지역 숙박업소들이 가격 인상을 위해 기존 예약을 강제 취소한 후 재판매하며 논란이 빚어진 데 따른 후속 조치입니다.



앞서 지난 6월 BTS 부산 공연을 앞두고 고객의 예약을 강제 취소한 뒤 비싸게 되판 숙박업소 직원이 경찰에 적발되기도 했습니다.



경찰은 지난 5월 고객에게 전화해 예약을 취소하게 한 뒤 다른 고객에게 정상가보다 6배 이상 높은 가격으로 숙소를 재판매한 혐의로 부산의 한 숙박업소 관리 직원을 송치했습니다.



경찰 조사 결과, 해당 직원은 고객들에게 "초과예약 탓에 어쩔 수 없다"고 속여 예약 취소를 유도한 것으로 나타났는데 해당 기간 30여 건의 예약이 취소된 것으로 알려졌습니다.



앞으로는 지역 축제나 공연, 체육행사가 개최되는 지방자치단체에서 해당 행사계획 발표 이후 정당한 사유 없이 숙박업자가 계약을 해제한 경우, 숙박업자는 계약금을 환급하고, 총 요금의 200%를 배상해야 합니다.



숙박업자가 계약을 해제할 수 있는 정당한 사유로는 해당 예약 일자에 숙박시설 전체의 영업을 할 수 없는 사정이 있는 경우, 예약된 객실을 이용할 수 없는 객관적 사정이 있고, 동급의 잔여 객실도 없으며, 실제로 해당 일자에 대상 객실을 숙박에 사용하지 않은 경우, 이와 함께 초과 예약으로 숙박을 제공하기 어려운 경우로 한정됐습니다.



공정위는 행정예고 기간에 제출된 이해관계자의 의견을 수렴하고, 전원회의 의결 등 관련 절차를 거쳐 개정안을 시행할 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)