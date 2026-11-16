[자막뉴스] 옷 찢고, 조롱 노래 만들고는 "학폭 처분 과해"…법원 "정당하다"

인공지능 AI 앱으로 동급생 친구를 조롱하는 노래를 만들고 폭행에, 옷을 가위로 찢기까지 한 중학생에게 학교폭력 처분을 내린 건 정당하다는 법원 판단이 내려졌습니다.



부산지법 제1-3행정부(허준서 재판장)는 최근, 가해학생 측이 부산 해운대교육지원청 교육장을 상대로 낸 학교폭력 처분 취소 소송에서 원고의 청구를 기각했습니다.



가해학생은 지난 2025년 같은 중학교 1학년이던 피해 학생의 물건을 숨기거나 컴퓨터실 등에서 옆구리를 찌르고 욕설을 하는 등 괴롭힌 것으로 조사됐습니다.



또 피해 학생의 머리를 때리거나 옷을 찢었고, AI 앱으로 피해 학생을 놀리는 노래를 만들어 괴롭히기까지 했습니다.



해운대교육지원청 학교폭력대책심의위원회는 가해 학생의 행위가 학교폭력에 해당한다고 보고, 피해 학생 등에 대한 접촉·협박·보복행위 금지와 학교봉사 6시간, 학생특별교육 4시간 등의 조치를 의결했습니다.



이에 가해 학생 측은 일부 행위가 사실과 다르고 처분 수위도 과도하다며 소송을 제기했습니다.



하지만 재판부는 피해 학생과 목격 학생들의 진술이 일치하고, 가해 학생도 일부 행위를 인정한 점 등을 들어 학교폭력 사실이 인정된다고 판단했습니다.



재판부는 이어 "학교폭력 조치는 피해 학생 보호와 가해 학생 선도·교육을 함께 목적으로 한다"며 "가해학생이 입게 될 불이익이 학폭 처분을 통해 달성하려는 공익보다 더 중대하다고 보기 어렵다"고 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김민지, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)