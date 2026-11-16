먹거리부터 액세서리까지…서울 중구, 18일 '전통시장 라방'

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▲ 중구 전통시장 라이브커머스

서울 중구는 오는 18일 오전 11시부터 오후 4시 20분까지 네이버 쇼핑라이브에서 '전통시장 라이브커머스' 방송을 한다고 밝혔습니다.이번 방송에는 5개 시장·상점가에서 6개 점포가 참여합니다.먼저 4개 점포가 먹거리를 선보입니다.동화동 골목형상점가의 참기름·들기름, 중부시장의 김, 신중부시장의 견과류와 건어물, 신중앙시장의 오란다를 판매합니다.이와 함께 남대문시장의 점포 2곳이 액세서리를 선보입니다.방송은 점포별로 약 40분씩 이어집니다.상인들이 전문 쇼호스트와 함께 상품의 특징과 매력을 소개하고, 시청자들과 실시간 소통하며 궁금증을 풀어줍니다.중구는 2023년부터 지난해까지 라이브커머스 방송 58회를 운영해 누적 178만 뷰를 기록했습니다.올해는 인공지능(AI) 홍보영상 제작부터 라이브커머스, 우체국 쇼핑몰 입점, SNS 마케팅 등 실전에 필요한 상인 교육도 폭넓게 지원했습니다.김길성 중구청장은 "오랜 세월 다져온 경쟁력이 온라인에서도 빛을 발하고, 더 많은 단골과 매출로 이어지도록 상인들의 도전을 뒷받침하겠다"고 말했습니다.(사진=서울 중구 제공, 연합뉴스)