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'대타 만루 홈런 사나이' 전대영 전 한화 이글스 2군 감독, 암 투병 끝에 별세

유병민 기자
작성 2026.11.16 10:58 조회수
'대타 만루 홈런 사나이' 전대영 전 한화 이글스 2군 감독, 암 투병 끝에 별세
▲ 한화이글스 코치 시절 전대영 전 감독

프로야구 빙그레(현 한화) 이글스 다이너마이트 타선의 일원이었던 전대영 전 대덕대 야구부 감독이 15일 별세했습니다.

일구회는 16일 "전대영 전 감독이 암 투병 끝에 15일 세상을 떠났다"고 전했습니다.

1962년 1월생인 고인은 1986년 빙그레에서 프로 데뷔해 1994년까지 585경기에서 주로 내야수로 뛰면서 통산 타율 0.272, 52홈런, 220타점의 성적을 올렸습니다.

고인은 선수 시절 당대 최고의 투수로 꼽힌 선동열 전 야구대표팀 감독을 상대로 홈런 2개를 뽑아내기도 했습니다.

또 대타 만루 홈런을 두 차례 기록했는데, KBO 통산 최다 타이 기록입니다.

은퇴 후엔 청주기계공고 감독, 북일고 감독, 경찰 야구단 수석 코치 등을 역임했고, 한화에서 타격 코치와 2군 감독 등을 지냈습니다.

2023년엔 대덕대 야구부를 맡아 2024년 전국대학야구선수권대회 공동 우승을 이끌었습니다.

빈소는 대전 건양대 병원 장례식장 특203호에 마련됐으며 발인은 17일 오전 9시입니다.

유족으로는 아들 전익희 씨 등이 있습니다.

(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)
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