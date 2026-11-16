클롭, 인판티노 퇴진 촉구…"FIFA, 블라터 때보다 더 나빠져"

▲ 위르겐 클롭 독일 축구 대표팀 감독

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위르겐 클론 독일 축구 대표팀 감독이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 퇴진을 공개적으로 촉구했습니다.인판티노 체제의 FIFA가 불명예스럽게 퇴진한 전임 제프 블라터 회장 시절보다 더 나빠졌다는 이유에서 입니다.AFP, 로이터 통신 등의 오늘 보도에 따르면 클롭 감독은 독일 베를린에서 열릴 네덜란드와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 홈경기를 하루 앞두고 기자회견에 참석해 FIFA의 현재 상황이 부패 스캔들로 물러난 블라터 전 회장 시절보다 오히려 심각할 수 있다고 지적했습니다.클롭은 감독은 먼저 "나는 오랫동안 축구를 지켜봐 왔다. 나보다 이 문제에 대해 훨씬 더 잘 아는 사람들도 있다. 하지만 이제는 변화가 매우 필요하다는 데 모두가 동의한다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "블라터 회장 이후 상황이 더 나빠질 수는 없다고 생각했는데, 누군가가 결국 그렇게 만들었다"고 인판티노 회장을 에둘러 비판했습니다.1998년부터 FIFA 회장을 맡았던 블라터는 회장 선거에서 표를 매수하려 했다는 의혹을 비롯한 각종 부패 혐의에 휩싸여 2015년 불명예스럽게 사임했습니다.이후 여러 혐의로 기소됐지만 두 차례 재판에서 결국 무죄를 선고받았습니다.그러나 FIFA 윤리위원회는 그에게 축구 관련 활동 금지 징계를 내렸습니다.인판티노는 블라터가 회장직에서 내려온 뒤 2016년 FIFA 회장으로 선출됐습니다.클롭 감독은 "인판티노가 물러난다면 다음 회장은 어쩌면 더 잘할 수 있을 것"이라면서 "상황을 개선하는 것은 충분히 가능하다고 본다"고 말했습니다.그러고는 세계 축구를 관장하는 FIFA의 차기 회장은 축구 자체의 이익을 최우선으로 생각하는 인물이어야 한다고 강조했습니다.클롭 감독은 "축구의 미래를 진심으로 걱정하고, 축구와 관련해 개인적인 금전적 이해관계가 없는 사람들이 분명히 있을 것"이라며 "그런 사람들이 힘을 합치고, 그중 한 명이 회장이 된다면 도움이 될 것"이라고 덧붙였습니다.인판티노 회장은 지난 7월에 월드컵 등 FIFA 대회의 상업적 권리를 민간 투자자들에게 매각하려는 계획을 발표했다가 축구계의 거센 반발에 직면하자 이를 철회했고, FIFA 수장직까지 위협받는 상황에 놓였습니다.그러나 남미와 아프리카, 아시아 등의 지지로 연임 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다.최근에는 전 세계 축구계의 '압도적 다수'가 자신을 지지하고 있다고 주장하기도 했습니다.FIFA 회장 선거는 내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 치러집니다.후보 등록 마감일은 현지시간으로 오는 18일입니다.전 토트넘(잉글랜드) 수비수 라몬 베가가 지난달 가장 먼저 출마 의사를 밝혔고, 이어 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 최근 출마를 선언했습니다.최근에는 FIFA에서 글로벌축구개발책임자를 맡고 있는 아르센 벵거 전 아스널(잉글랜드) 감독이 출마를 고려 중인 것으로 알려졌는데, 프랑스 신문 레키프 등은 15일 벵거 전 감독은 출마하지 않기로 했다고 보도했습니다.또한 영국 BBC는 다지마 명예회장이 후보 등록에 필요한 FIFA 회원국 협회 5곳의 추천을 아직 확보하지 못했다고 보도하는 등 인판티노에게 맞설 대항마 찾기가 쉽지 않은 모양새입니다.(사진=게티이미지)