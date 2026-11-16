완충된 리튬이온배터리 5개 중 4개 외부압력에 열폭주·발화

▲ 휴대용 보조배터리 화재 실험 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

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서울시 소방재난본부는 보조배터리로 흔히 쓰이는 리튬이온배터리의 충전율에 따른 화재 위험성을 실험한 결과, 충전율이 높을수록 외부 압력에 의한 열폭주와 발화 위험이 커졌다고 밝혔습니다.이번 실증 실험은 시중에서 판매되는 원통형 배터리와 파우치형 배터리 2종을 대상으로 진행됐습니다.배터리 충전율을 각각 30%, 50%, 70%, 100%로 설정한 뒤 공압식 프레스로 중앙부에 일정한 압력을 가해 외부 충격에 따른 변화를 관찰했습니다.충전율 별로 각각 5차례 씩 시험한 결과 충전율 100%인 '완충' 상태에서는 원통형과 파우치형 배터리에서 각각 4차례 열폭주와 발화가 나타났습니다.충전율 70%에서는 두 종류 모두 벤트(배터리 내부 가스 배출) 현상이 나타났으며 원통형에서는 열폭주가, 파우치형에서는 약한 불꽃이 관찰됐습니다.충전율 50%와 30%에서는 열폭주와 발화가 관찰되지 않았습니다 이처럼 충전율이 높을수록 외부 압력에 의한 화재 위험도 커지지만, 시중에 유통되고 있는 배터리에는 관련 규제책이 없어 80∼90% 수준의 고충전 배터리도 흔히 유통되고 있다고 소방 측은 지적했습니다.반면 항공운송 분야에서는 화재 위험을 줄이기 위해 국제 기준에 따라 일부 운송 형태의 리튬이온배터리에 '충전율 30% 이하' 기준을 적용합니다.서울시 소방재난본부와 소방청은 이번 실증실험 결과를 바탕으로 관계 부처와 배터리 유통·보관 단계의 충전율 관리 등 안전기준 마련을 위한 협의를 이어갈 계획입니다.홍영근 서울시 소방재난본부장은 "실험을 통해 배터리 충전 상태가 화재 위험에 영향을 미칠 수 있다는 점을 확인했다"며 "앞으로도 과학적인 실험과 분석을 통해 화재 위험 요인을 규명하고, 배터리 유통·보관 단계의 실효성 있는 안전관리 기준을 마련하는 데 필요한 근거를 축적해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 소방재난본부 제공, 연합뉴스)