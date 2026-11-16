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"AI 딸이 '엄마' 불렀을 때 눈물 터져"…'나의 이방인', 참사 유족·섬마을 소녀 서사로 안방 울렸다

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작성 2026.11.16 13:08 조회수
"AI 딸이 '엄마' 불렀을 때 눈물 터져"…'나의 이방인', 참사 유족·섬마을 소녀 서사로 안방 울렸다
SBS 창사 36주년 특집 대기획 '나의 이방인'이 첨단 인공지능 기술과 인간의 진정성 있는 서사를 결합해 안방극장에 깊은 울림을 선사했다.

지난 14일과 15일 양일간 1, 2부가 방송된 '나의 이방인'은 총 제작 기간 1년 6개월에 걸쳐 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내 최고 수준 AI 전문가들과 협업한 대형 프로젝트다. 방송 직후 시청자들 사이에서는 "영국 드라마 '블랙 미러'의 현실판 같다", "AI 다큐인데도 인간적인 슬픔과 감동을 느꼈다"는 호평이 쏟아졌다.

1부 <AI, 다시 만난 너>에서는 2024년 12월 무안국제공항 여객기 참사로 딸 故 박예원 씨를 떠나보낸 어머니 이효은 씨가 'AI 예원'과 재회한 7일간의 기록이 그려졌다.

딸이 남긴 24년간의 기록과 복원된 휴대폰 속 1만 7천여 개의 사진·음성 데이터, 42시간의 주변인 인터뷰를 토대로 탄생한 AI 예원이 "엄마"라고 부르자 어머니가 끝내 오열하는 장면은 시청자들의 눈물샘을 자극했다.

재회 후 어머니가 딸을 꼭 닮은 존재에게서 느끼는 복잡한 감정, 일상으로 스며듦, 그리고 애도로 이어지는 진정성 있는 스토리에 많은 이들이 공감했다. 이번 방송은 AI 기술이 유가족의 상실과 애도, 심리적 회복에 어떤 의미를 지닐 수 있을지 묵직한 질문을 남겼다.

이어 2부 <AI, 처음 만난 너>에서는 목포항에서 배로 10시간 거리의 외딴섬 서거차도에 사는 유일한 아이, 초등학교 5학년 이예향 양과 첫 AI 친구 '서윤'의 동화 같은 우정이 펼쳐졌다.

2015년생 초등학교 5학년의 평균 신장(146cm)과 자주 쓰는 단어 약 5천 개 등을 수치화해 탄생한 AI 서윤과 서툴지만 따뜻한 우정을 쌓아간 예향 양은 7일간의 약속을 지키기 위해 끝내 작별을 택하며 짙은 여운을 남겼다.

1·2부가 남긴 감동에 힘입어 다음 주 방송될 3부 <AI, 나를 닮은 너>에 대한 기대감도 고조되고 있다. 3부에서는 국내 힙합신 최정상 래퍼 김하온과 그의 목소리, 말투, 음악과 삶의 기록을 학습한 도플갱어 AI 휴머노이드 로봇 '노아(NOAH)'의 특별한 7일이 공개된다. 평소 "AI가 와도 못 베껴"라는 가사로 자신만의 음악적 정체성에 확신을 드러내 온 김하온이 자신을 닮은 AI와 마주해 어떤 결론을 내릴지 귀추가 주목된다.

한편, '2026년 AI·디지털 기반 방송프로그램 제작지원 사업' 선정작인 SBS '나의 이방인' 3부는 오는 22일 일요일 밤 11시 15분에 방송된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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