금융위 "금융보안원 침해사고 유감…철저한 재발 방지대책 마련"

▲ 신진창 금융위원회 부위원장이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 가상자산업권 보안 대책회의에서 발언하고 있다.

금융위원회는 최근 금융보안원 침해사고와 관련 철저한 원인 조사와 재발 방지 대책을 주문했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.신진창 금융위 부위원장은 이날 오전 서울 여의도 금융보안원 사무소에서 박상원 금융보안원장을 면담하고 "이번 사고를 교훈 삼아 조직 운영, 업무체계, 정보기술(IT) 시스템 등 업무 전반을 쇄신하고 실효성 있는 재발 방지 대책을 조속히 마련하라"고 당부했습니다.앞서 지난 9일 금융 보안 전담 기관인 금융보안원이 해킹 공격을 받았으며, 약 48개사의 130여개의 파일이 유출된 것으로 추정됩니다.금융위는 금융보안원의 사고에 유감을 표명하며, 사고 발생 경위와 원인을 조사하라고 지시했습니다.또 재발 방지를 위해 업무 전반을 신속히 재점검하고, 소비자 피해 방지에도 만전을 기할 것을 강조했습니다.신 부위원장은 "금융보안원은 그간 금융권 침해사고의 신속한 조사·대응, 금융권 보안역량 강화 지원 등 금융시스템 안전성 확보에 중요한 역할을 해 왔다"며 사고 수습과 함께 ▲ 전 금융권 보안 전수점검 ▲ 보안관제체계 고도화 ▲ 중소형 금융권 보안 지원 등도 차질 없이 이행해달라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)