'환자 4명 사망' 인천 정신병원…중수청 고발 건까지 경찰이 계속 수사

▲ 원병원

반년 간 환자 4명이 사망하면서 중대범죄수사청에 고발된 인천 정신의료기관 사건의 수사를 경찰이 맡아 계속 수사하기로 했습니다.인천경찰청은 미추홀구 원병원 사건 수사를 광역범죄수사대가 계속 담당하기로 중대범죄수사청과 협의를 완료해, 지난주 사건을 이송받았다고 밝혔습니다.해당 사건은 국가인권위원회가 업무상 과실치사 등 혐의로 지난달 6일 병원장을 중수청에 고발한 뒤 서울지방중수청에 배당됐습니다.하지만 중수청은 고발장 접수 시점 이전에 경찰이 이미 수사를 진행했다는 점을 고려해 사건을 넘기기로 했습니다.경찰은 고발장 접수 시점 이전에 이미 사망 환자 1명의 유가족으로부터 고소장을 받아 병원장 등을 상대로 수사에 착수했습니다.지난달 6일에는 경찰이 원병원에서 압수수색을 진행하면서 진료기록을 포함한 증거자료를 확보하기도 했습니다.이 병원에서는 지난 1∼6월 환자 4명이 심정지나 호흡 정지 상태로 발견된 뒤 숨졌는데, 국가인권위는 직권조사를 거쳐 부당한 격리·강박과 인권 침해 정황 등을 확인하고 중수청에 고발했습니다.경찰 관계자는 "기존 사건에 중수청 고발 건을 병합해 수사를 진행할 계획"이라며 "중수청으로부터 넘겨받은 고발장 등 자료를 먼저 분석할 것"이라고 설명했습니다.(사진=더불어민주당 허종식 의원실 제공, 연합뉴스)