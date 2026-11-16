"우리 가족의 마지막 조각 환영해"…박슬기, 셋째 임신 깜짝 발표

박슬기는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 셋째 임신 소식을 알리는 짧은 영상을 직접 게재했다.
공개된 영상에는 박슬기와 남편 공문성 씨, 그리고 두 딸이 테이블 앞에 둘러앉아 차례로 손을 포개고 있는 단란한 모습이 담겼다. 이어 가족들이 한 명씩 손을 떼자 가장 아래에 놓여 있던 태아의 초음파 사진이 깜짝 등장하며 새로운 가족의 탄생을 알렸다.
박슬기는 영상과 함께 "Welcome to the family, our last piece(우리 가족의 마지막 조각이 된 것을 환영해)"라는 벅찬 메시지를 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.
경사스러운 소식에 연예계 동료들의 축하 물결도 이어졌다. 개그우먼 심진화는 "다시 또 축하해"라며 반가움을 표했고, 슬리피, 김나희, 안영미, 이국주 등 동료 연예인들과 팬들 역시 따뜻한 축하와 응원 댓글을 남기며 기쁨을 나눴다.
박슬기는 지난 2016년 한 살 연상의 비연예인 공문성 씨와 백년가약을 맺었다. 이후 2020년 첫째 딸 소예 양을, 2024년 3월 둘째 딸 리예 양을 출산했으며, 이번 셋째 임신 소식으로 세 아이의 엄마가 될 예정이다.
[사진=박슬기 인스타그램]
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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