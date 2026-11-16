"우리 가족의 마지막 조각 환영해"…박슬기, 셋째 임신 깜짝 발표

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방송인 박슬기(40)가 결혼 10년 차에 셋째 임신이라는 기쁜 소식을 전하며 다둥이 엄마 대열에 합류했다.박슬기는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 셋째 임신 소식을 알리는 짧은 영상을 직접 게재했다.공개된 영상에는 박슬기와 남편 공문성 씨, 그리고 두 딸이 테이블 앞에 둘러앉아 차례로 손을 포개고 있는 단란한 모습이 담겼다. 이어 가족들이 한 명씩 손을 떼자 가장 아래에 놓여 있던 태아의 초음파 사진이 깜짝 등장하며 새로운 가족의 탄생을 알렸다.박슬기는 영상과 함께 "Welcome to the family, our last piece(우리 가족의 마지막 조각이 된 것을 환영해)"라는 벅찬 메시지를 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.경사스러운 소식에 연예계 동료들의 축하 물결도 이어졌다. 개그우먼 심진화는 "다시 또 축하해"라며 반가움을 표했고, 슬리피, 김나희, 안영미, 이국주 등 동료 연예인들과 팬들 역시 따뜻한 축하와 응원 댓글을 남기며 기쁨을 나눴다.박슬기는 지난 2016년 한 살 연상의 비연예인 공문성 씨와 백년가약을 맺었다. 이후 2020년 첫째 딸 소예 양을, 2024년 3월 둘째 딸 리예 양을 출산했으며, 이번 셋째 임신 소식으로 세 아이의 엄마가 될 예정이다.[사진=박슬기 인스타그램]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)