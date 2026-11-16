국힘, 2주째 청와대 앞 최고위…"특검법 의결시 국무위원들도 공범"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데), 정점식 원내대표(왼쪽), 신동욱 최고위원이 16일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 이른바 '조작기소 특검법'을 규탄하며 구호를 외치고 있다.

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국민의힘은 이른바 '조작기소 특검법'이 이재명 대통령이 순방 중인 금주 국무회의에서 의결될 것으로 예상되자 오늘(16일) 청와대 앞에서 최고위원회의를 열고 국무위원들을 향해 "탈옥 공범이 될 것"이라며 특검법을 의결해선 안 된다고 촉구했습니다.장동혁 대표는 "내일 이 대통령이 도망간 국무회의에 '이재명 탈옥법'이 상정된다"며 "대한민국 법치주의 마지막 날이 될 수도 있다. 탈옥법이 통과되는 순간 우리는 모두 독재 국가 국민이 되는 것"이라고 밝혔습니다.또 "이 대통령 죄수 번호도 바뀔 것이다. 자신의 범죄를 지우기 위해 헌법을 파괴하고 자유 대한민국을 독재 국가로 만든 죄가 추가되기 때문"이라며 "내일 국무회의에서 탈옥법을 통과시킨다면 국무위원 모두 공범 명단에 오를 것이다. 한성숙 총리가 탈옥죄 수괴가 될 것이다. 탈옥할 시간을 벌어주는 판사들도 공범"이라고 했습니다.정점식 원내대표는 "오늘 이 대통령이 해외 순방을 떠난다. 기어이 총리에게 의결을 맡기려는 이유는 분명하다. 자신의 재판을 없애기 위한 특검법을 자기 손으로 의결했을 때 여론 역풍은 불 보듯 뻔하다"며 "대통령이 총리에게 탈옥의 의결을 하청준 것, 탈옥의 외주화"라고 말했습니다.이어 한 총리를 향해 "절대로 총리 손으로 특검법 의결을 하지 말아야 한다. 기어이 의결하겠다면 총리는 평생 이재명의 부역자, 탈옥의 공범이란 오명을 쓰고 살아갈 것"이라며 "피고인 이재명의 알리바이로 전락해 피고인으로 서게 될 것이다. 일국의 총리답게 처신하기를 바란다"고 촉구했습니다.신동욱 최고위원도 "이 대통령은 일말의 양심이라도 있다면 총리 뒤에 숨지 말고 직접 재의 요구권을 행사하기를 바란다"고 강조했습니다.김민수 최고위원도 국무위원들을 향해 "역사에 대한민국 국무위원으로 남겠나, 이재명의 하수인, 권력의 개로 남겠나"라며 "탈옥법을 가결하는 순간 국정 논란의 가담자가 된다는 것을 분명하게 기억하길 바란다"고 했습니다.우재준 청년 최고위원은 "대통령이 하나 착각하는 게 있는 것 같다. 총리가 의사봉을 대신 두드려도 특검법을 공포하려면 결국 대통령 재가가 필요하다"고 밝혔습니다.당 지도부는 '이재명 셀프면죄 강력 규탄'이라고 쓰인 손팻말을 든 채 "탈옥법 대리 의결 내각도 공범이다" 등의 구호를 외쳤습니다.국민의힘은 지난 9일과 10일에도 청와대 앞에서 각각 현장 최고위와 의총을 연 바 있습니다.또 소속 의원들의 전국 각지 1인 시위와 함께 서울 경복궁역과 부산역 앞에서 대규모 장외 집회를 개최했으며 21일 대구, 25일 경주, 26일 용인 집회도 예고하며 대여 압박 수위를 높여가고 있습니다.(사진=연합뉴스)