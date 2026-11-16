[자막뉴스] '경찰대 편입 시험서'도 AI 부정행위?…"커트라인 20점 상승" 두고 갑론을박

올해 세무사 시험 수석합격자가 AI를 이용한 부정행위를 시인한 가운데, 이번엔 대학 편입학 시험에서도 부정행위가 의심된다는 의혹이 제기됐습니다.



논란이 되고 있는 시험은 올해 치러진 경찰대 편입학 시험으로, 해당 입시와 관련된 한 유명 강사가 최근 SNS 단체 대화방에 "올해 경찰대 시험에서 작년보다 커트라인이 20점 이상 올랐다"고 말한 게 발단이 됐습니다.



해당 강사는 "복수 정답 처리를 감안하더라도 난이도에 비해 커트라인이 너무 많이 상승했다"면서 "AI 부정행위가 강하게 의심된다"고 썼습니다.



실제, 올해 합격선은 두 과목 합산 143.5점이고 지난해 평균은 122점인 것으로 알려졌습니다.



그러면서, 매년 50명 이상의 1차 합격자를 배출하던 특정 학원의 합격자가 지난해보다 20명 이상 줄었고, "정체를 알 수 없는 160점대 이상의 고득점 합격자들이 증가"했다며 근거를 설명했습니다.



해당 강사는 "고심해서 적절한 대처를 하도록 하겠다"고도 덧붙였습니다.



해당 글을 놓고 게시판 등에선 논쟁이 붙은 상태인데 "대규모 게이트가 터졌다" "수험생 실력이 갑자기 퀀텀 점프하는 건 말이 안 된다"며 의심하는 반응이 잇따르고 있는 반면에 "언어논리 복수정답을 감안하면 못 나올 점수는 아니다"는 취지의 반박도 이어졌습니다.



이런 가운데, 한성숙 국무총리는 오늘(16일) 스마트기기를 활용한 시험 부정행위 방지 관련 관계 부처 회의에서 "정부는 수능 범정부 긴급 대응팀을 구성해, 사전 사후 대책을 철저히 마련 이행하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)