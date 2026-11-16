피겨 김유재, 시니어 GP 4차 대회 최종 4위

▲ 김유재

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재가 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 4차 대회를 최종 4위로 마쳤습니다.김유재는 미국 워싱턴 주 에버렛의 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 여자 싱글 프리스케이팅에서 5위에 해당하는 130.36점을 받았습니다.쇼트프로그램 73.92점을 합한 총점은 204.28점으로, 쇼트 3위에서 한 계단 밀려 시니어 그랑프리 첫 메달을 놓쳤습니다.일본의 나카이 아미가 236.81점으로 우승했고, 과거 알렉산드라 트루소바라는 이름으로 활동했던 러시아의 알렉산드라 이그나토바와 일본의 마쓰이케 리노가 뒤를 이었습니다.영화 '글래디에이터' OST '바바리안 호드'에 맞춰 연기한 김유재는 첫 과제로 트리플 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 계획했지만 트리플 악셀만 뛰었습니다.이 점프에서 회전수가 90도 수준에서 모자라는 쿼터 랜딩판정을 받아 수행점수 0.69점이 깎였습니다.이어 트리플 러츠-트리플 토루프-더블 악셀 시퀀스 점프를 뛰어 수행점수 0.93점을 더한 14.33점을 챙긴 뒤 트리플 루프까지 안정적으로 소화했습니다.체인지 풋 콤비네이션 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리한 뒤 코레오 시퀀스를 소화하며 전반부 연기를 마무리했습니다.가산점 10％가 붙는 후반부 첫 점프 과제인 트리플 러츠-더블 토루프 콤비네이션 점프에선 수행점수 0.42점이 깎여 7.50점을 받았습니다.이어진 트리플 살코에선 착지하면서 오른손으로 빙판을 짚었고, 쿼터랜딩 판정도 받아 수행점수 1.23점이 깎였습니다.마지막 트리플 플립은 어텐션(에지 사용주의)과 언더로테이티드(under rotated·점프 회전수가 90도를 초과해 180도 미만으로 모자라는 경우) 판정을 받아 수행점수 1.27점이 깎인 3.39점에 그쳤습니다.김유재는 스텝 시퀀스와 플라잉 카멜 스핀을 모두 레벨4로 처리한 뒤 코레오 스핀으로 연기를 마쳤습니다.함께 출전한 유영은 프리스케이팅 127.45점, 총점 193.05점으로 7위에 올랐고, 윤아선은 프리스케이팅 122.09점, 총점 189.22점으로 8위를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)