서울중수청, '대부업체 부당지원' 명륜당 본사 등 압수수색

▲ 서울지방중대범죄수사청(서울중수청)이 16일 회장 일가가 소유한 대부업체를 부당지원한 의혹과 관련해 '명륜진사갈비' 등을 운영하는 ㈜명륜당 본사에 대한 강제수사에 나섰다. 이는 서울중수청 출범 이후 나선 첫 압수수색이다. 서울 송파구 명륜당 본사 모습.

서울지방중대범죄수사청(서울중수청)이 회장 일가가 소유한 대부업체를 부당지원한 의혹과 관련해 '명륜진사갈비' 등을 운영하는 명륜당 본사 등에 대한 강제수사에 착수했습니다.서울중수청 반독점수사국은 오늘(16일) 오전 9시쯤부터 서울 송파구에 위치한 명륜당 본사 등을 압수수색하고 있습니다.서울중수청은 "총 26개 장소에 대해 법원이 발부한 압수수색 영장을 집행하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 명륜당과 이종근 회장에 대해 공정거래법 위반 혐의로 고발장이 접수됐는데, 명륜당은 회장 일가가 소유한 14개 대부업체에 2021년 12월부터 올해 4월까지 4년 3개월 동안 정상적인 자금 조달 금리보다 현저히 낮은 연 2.3% 또는 연 4.6%의 저리로 총 2천983억 원(대여금액 누적 총합)을 대여해 부당하게 지원한 혐의를 받습니다.명륜당은 2021년 말부터 가맹점주에게 이자를 받고 자금을 대여하기로 하고, 약 3년에 걸쳐 직접 14개 대부업체를 순차적으로 설립했습니다.명륜당이 가맹점주에게 직접 자금을 지원하는 대신 이종근 회장 일가가 지배하는 대부업체를 자금 지원 구조에 편입시킨 것입니다.공정위는 이러한 부당지원을 통해 대부업체들이 조달 비용 절감으로 얻게 된 경제적 이익이 약 217억 원에 달하는 것으로 추산했습니다.(사진=연합뉴스)