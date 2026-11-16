이 대통령 지지율 36.4%…민주 34.6%·국힘 43.0% 오차 밖 [리얼미터]

▲ 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다.

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이재명 대통령의 국정 지지율이 36.4%를 기록했다는 여론조사 결과가 오늘(16일) 나왔습니다.리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 2천512명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 지지도는 지난주보다 0.5%p 상승한 36.4%를 기록했습니다.부정 평가는 60.9%로 전주 대비 0.3%p 올랐고, '잘 모름'은 2.7%로 나타났습니다.리얼미터 조사에서 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 지난 8월 31일 발표된 8월 4주차 조사에서 처음 30%대를 기록한 이후 30%대에 머무르고 있습니다.리얼미터는 "충청권 대규모 투자와 반도체 수출 호조 등 경제 호재가 긍정적으로 작용했으나 부동산 세제개편 관련 당·청 이견 및 조작기소 특검법을 둘러싼 여야 대치, 증시 불안 등이 상승분을 상쇄하면서 소폭 반등에 그쳤다"고 분석했습니다.지난 12일부터 13일, 전국 만 18세 이상 유권자 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 34.6%, 국민의힘이 43.0%를 각각 기록했습니다.민주당은 지난 조사 대비 1.9%p 하락했고, 국민의힘은 3.3%p 상승했습니다.이로써 양당 격차는 3주 만에 다시 오차범위를 벗어났습니다.조국혁신당의 지지도는 8.7%, 개혁신당 지지도는 1.9%, 진보당은 0.9%의 지지세를 보였습니다.기타 정당은 2.0%, 무당층은 8.8%였습니다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다.대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.7%였습니다.정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.(사진=국회사진기자단 제공, 연합뉴스)