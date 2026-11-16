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이 대통령 지지율 36.4%…민주 34.6%·국힘 43.0% 오차 밖 [리얼미터]

강민우 기자
작성 2026.11.16 10:07 조회수
이 대통령 지지율 36.4%…민주 34.6%·국힘 43.0% 오차 밖 [리얼미터]
▲ 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다.

이재명 대통령의 국정 지지율이 36.4%를 기록했다는 여론조사 결과가 오늘(16일) 나왔습니다.

리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 2천512명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 지지도는 지난주보다 0.5%p 상승한 36.4%를 기록했습니다.

부정 평가는 60.9%로 전주 대비 0.3%p 올랐고, '잘 모름'은 2.7%로 나타났습니다.

리얼미터 조사에서 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 지난 8월 31일 발표된 8월 4주차 조사에서 처음 30%대를 기록한 이후 30%대에 머무르고 있습니다.

리얼미터는 "충청권 대규모 투자와 반도체 수출 호조 등 경제 호재가 긍정적으로 작용했으나 부동산 세제개편 관련 당·청 이견 및 조작기소 특검법을 둘러싼 여야 대치, 증시 불안 등이 상승분을 상쇄하면서 소폭 반등에 그쳤다"고 분석했습니다.

더불어민주당 김민석 대표(왼쪽)와 국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회에서 열린 이재명 대통령의 2027년도 예산안 시정연설 사전 환담장에서 나란히 자리하고 있다.

지난 12일부터 13일, 전국 만 18세 이상 유권자 1천4명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 34.6%, 국민의힘이 43.0%를 각각 기록했습니다.

민주당은 지난 조사 대비 1.9%p 하락했고, 국민의힘은 3.3%p 상승했습니다.

이로써 양당 격차는 3주 만에 다시 오차범위를 벗어났습니다.

조국혁신당의 지지도는 8.7%, 개혁신당 지지도는 1.9%, 진보당은 0.9%의 지지세를 보였습니다.

기타 정당은 2.0%, 무당층은 8.8%였습니다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌습니다.

대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.7%였습니다.

정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였습니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.
 
(사진=국회사진기자단 제공, 연합뉴스)
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