하반신 노출한 미군, 여성 향해 "봐라"…현장 체포

▲ 지난 10월 4일, 오키나와현 경찰이 나하시 호텔에서 30대 여성이 숨진 채 발견된 사건과 관련해 후텐마 기지 소속 주일미군 해병대 데빈 제이콥 발라드(20) 일병을 강도살인 혐의로 체포했다.

일본 오키나와현에 주둔하는 미군의 범죄가 끊이지 않고 있습니다.주일미군은 지난달 초 후텐마 기지 소속 해병대 일병이 30대 여성 강도살인 혐의로 체포되자 외출 금지 등 기강 잡기에 나섰지만 이후에도 장병들에 의한 불상사가 이어지고 있습니다.16일 요미우리신문에 따르면 오키나와현 경찰은 주일미군 가데나 기지 소속 공군 A 병장을 공연음란 혐의로 지난 14일 현행범으로 체포했습니다.A 병장은 14일 오후 11시 5분쯤 오키나와시의 한 상업시설에서 하반신을 노출한 혐의를 받습니다.그는 지나가던 여성에게 영어로 "보라"며 말을 걸었고, 놀란 여성이 전화로 경찰에 신고했습니다.이어 여성이 인근 파출소로 향하자 A 병장이 뒤따라갔고, 현장에 있던 경찰관이 그를 붙잡았습니다.당시 A 병장은 만취 상태였으며, 경찰 조사에서 "모르는 일"이라며 혐의를 부인했습니다.오키나와 주둔 미군은 지난달 나하시에서 발생한 해병대원의 강도살인 사건을 계기로 기강 바로잡기에 나선 상태입니다.미군 당국은 지난달 4일 해당 해병대원이 체포된 직후 약 한 달간 전 장병의 새벽 시간대 외출을 금지했습니다.그러나 기강 확립 기간 중인 지난달 31일 다른 해병대원이 음주운전 혐의로 체포되는 등 사건이 끊이지 않았습니다.이에 미군은 통제 기간을 다음 달 7일까지 연장했습니다.기지 내에 거주하는 하급 장병에게는 0시부터 오전 5시까지 외출을 금지하고, 전 장병에게는 자정 이후 기지나 자택 외부에서의 음주를 금지하는 명령을 내렸습니다.하지만 통제 강화 조치가 무색하게 또다시 불미스러운 사건이 발생했습니다.(사진=교도, 연합뉴스)