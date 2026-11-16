[현장영상] 폭발하는데 "별일 아니에요"…목숨 위협하는 축제 보니

축복받기 위해서라는 명분과는 다르게 목숨까지 위협하는 축제들이 세계 곳곳에서 벌어지고 있습니다.



멕시코에서는 일부러 폭탄을 터뜨리는 위험천만한 ‘폭탄 망치 축제’가 열립니다. 도적에게서 마을을 지킨 수호성을 기리는 축제지만, 망치에 폭탄을 달아 그대로 바닥에 내리치는 행위로 폭탄 파편이 사람들에게 튀며 위험을 초래하고 있습니다.



인도의 ‘가이 고하리’ 축제에서는 소가 지나간 자리에 축복이 깃든다는 믿음 때문에 많은 이들이 소에게 밟히기 위해 소가 지나가는 길목에 엎드리는데요. 무모해 보이는 이 행동으로 과거에도 사망사고가 발생하는 등 안전 문제가 꾸준히 지적되어 온 상황입니다.



일본 나가노현에서도 7년마다 열리는 ‘온바시라 대제’ 축제 때마다 부상자가 발생합니다. 신사의 기둥으로 쓰였던 수십 톤짜리 통나무를 올라타고 비탈길을 내려가는 의식 과정에서, 통나무에 깔리는 사람들이 속출하기 때문입니다.



위험을 무릅쓴 축제의 실태를 살펴봤습니다.



(취재: 이상돈 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김복형 / 디자인: 이정주 / 제작: 모닝와이드 3부)