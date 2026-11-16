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[에디터픽] "나 이제 어떡해" 수능 직전 '벌벌'..이미 퍼질 대로 퍼져 있었다

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작성 2026.11.16 10:10 조회수
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시험 부정행위에 쓸 수 있는 초소형 카메라와 통신 장비를 판매하는 곳이 있는지 관련 업체들을 돌아봤습니다.

한 판매 업자는 대뜸 시험을 보느냐며 묻더니, 최근에도 시험을 앞두고 장비를 사 간 사람이 있다고 말합니다.

[카메라 판매업체 : 그거 시험 볼 때 쓰는 거예요. (최근에) 사 갔던 사람이 있긴 있어요.] 

들키지 않고 영상을 촬영해 외부에 전송하는 방법까지 설명해 줍니다.

[카메라 판매업체 : 저는 방법만 알려드려요. 안에 러닝셔츠 착용하시고 러닝셔츠에 (배터리를 넣을) 주머니를 만들면 돼요.] 

또 다른 업체는 외부로 영상을 보내려면 개조를 해야 한다면서 구체적인 가격과 방법까지 제안합니다.

[카메라 판매업체 : (기본은) 40~50만 원 정도 하고, 와이파이 설치하면 70~80만 원 정도 돼. 그런 걸(통신을) 하려고 하면.] 

인터넷에도 이런 카메라와 통신 장비를 판매한다며 사용 방법을 자세히 설명하는 영상도 어렵지 않게 찾을 수 있습니다.

세무사와 회계사 시험에서 부정행위를 했다는 한모 씨의 자백 이후 AI와 초소형 카메라를 이용한 부정 사례가 더 있다는 의혹도 잇따라 제기되고 있습니다.

SNS에는 이번 수능을 앞두고 부정행위 준비를 끝냈는데 한 씨가 자백을 해 어려울 것 같다는 내용은 물론 공무원 시험 전문 브로커가 있다거나 11만 원짜리 장비를 이용해 수능에서 만점을 받은 사람이 많다는 글까지 올라와 있습니다.

AI와 초소형 전자기기를 이용한 부정행위 수법이 다양해지고 접근도 더 쉬워지면서 정부 대책이 이를 따라가지 못한다는 지적이 나옵니다.

업체 문의하니 "시험 때 쓰는 것, 방법 알려드릴게" (2026.11.15 8뉴스)

(취재 : 윤나라, 구성 : 윤성식, 영상취재 : 양현철, 영상편집 : 신세은)
영문 기사 보기 (View English Article)
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