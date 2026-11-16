'만취 음주운전' 고경표, 모든 활동 중단…방송가 '통편집·재편집' 초비상

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배우 고경표(36)가 면허취소 수준의 만취 상태로 운전대를 잡았다가 청소차를 들이받는 사고를 내면서 연예계와 방송가에 거센 후폭풍이 불어닥쳤다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 혈중알코올농도 0.08% 이상의 면허취소 수준 만취 상태로 자신의 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 추돌하는 사고를 냈다.사건이 알려진 직후 소속사 씨엘엔컴퍼니 측은 14일 공식 입장을 내고 "피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "고경표는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태이며, 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 고개를 숙였다.이어 고경표 역시 사고 이튿날인 15일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 게재했다. 그는 "새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 다시 한번 사과드린다"며 "음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다. 무책임한 행동이었다"고 밝혔다.또한 사고 직후 현장을 이탈하려 했다는 일각의 의혹에 대해서는 "차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 정차했고, 영상 속 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였다"고 해명했다.특히 고경표는 함께 촬영한 제작진과 동료들을 향해 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들께 정말 죄송하다"며 "경찰 조사에 성실히 임하고 예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 활동 중단을 선언했다.출연자 한 명의 돌이킬 수 없는 잘못으로 인해 당장 방송가는 '편집 비상'이 걸렸다. 사고 당일인 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 고경표의 출연 분량이 사실상 통편집됐으며, 15일 전파를 탄 tvN '식스센스: B사이드' 역시 상당 부분을 급히 삭제한 채 방송을 내보냈다.앞으로 공개될 프로그램들의 타격도 크다. tvN '놀라운 토요일'은 기촬영된 고경표의 분량을 최대한 편집할 방침이며, 오는 12월 2일 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 또한 전면 재편집에 돌입한다. 오는 29일 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2' 역시 이미 촬영을 마친 분량을 어떻게 처리할지 깊은 고심에 빠졌다.아울러 오는 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 두 차례 개최될 예정이었던 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트' 역시 고경표가 활동 중단을 선언함에 따라 정상 개최가 불투명해졌다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)