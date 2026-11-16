[자막뉴스] "AI로 수능 쳐서 의대 갔습니다"…수능 D-3, 번지는 'AI 부정행위' 공포

올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 인공지능 장비, 스마트폰 등을 이용해 부정행위를 저질렀다고 고백한 가운데 자신도 전자기기를 활용한 부정행위로 수능 및 공무원 시험을 치렀다는 글이 온라인에 잇따르고 있습니다.



한 온라인 커뮤니티에는 자신이 2024년 수능에서 초소형카메라와 스마트폰으로 부정행위를 저질렀다는 글이 올라왔습니다.



그는 "잡히지 않는 익명 커뮤니티에서 이렇게나마 자백을 한다"라며 부정행위 방식을 털어놨습니다.



글쓴이는 초소형 카메라가 단추처럼 달린 셔츠를 구하고 이에 연동된 스마트폰으로 AI를 작동해 수능을 봤다는 취지로 설명했습니다.



그러면서 2024년 수능에서 백분위 평균 98.6을 받아 수도권 의대에 진학했다고 주장했습니다.



그는 "이번 사태를 보며 혹시나 저도 잡히는 게 아닌가 하는 걱정으로 밤을 새웠다"고 털어놨습니다.



다만 작성자의 신원과 실제 부정행위 여부는 확인되지 않았습니다.



이에 누리꾼들은 "2022년 챗GPT가 처음 나왔으니 2024년부터는 본격 시험에 활용이 된 모양"이라거나, "기지국을 조회해서 저 글을 쓴 사람도 입학 취소시켜야 한다"는 반응을 보였습니다.



공무원 시험에서도 전자기기 부정행위가 있다는 주장까지 나왔습니다.



한 온라인 영상의 댓글에는 "2~3년 공부해서 계속 떨어지기만 했는데 전자기기를 사용해서 합격했다"는 글이 달렸습니다.



작성자는 "전자기기를 빌려줘 지인 3명까지 합격시켜드렸다"며 "이제 이런 방법이 안 통할 거라 이제 막 알기 시작한 분들은 불쌍하다"고 적었습니다.



온라인상에 올라온 부정행위 고백 글들이 실제 경험인지는 전혀 확인되지 않았지만, 수능을 불과 3일 앞둔 가운데 각종 전자기기가 부정행위에 악용될 수 있다는 불안감과 함께, 실제 수능에 악용될 위험성도 커지고 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)