[자막뉴스] "안경이 갑자기 번쩍" 감독관 눈썰미만 믿는 국가시험…운 나쁜 사람만 걸렸다?

국가기술자격시험장에서 스마트 안경과 초소형 카메라를 동원한 부정행위가 잇따르고 있지만, 정작 적발은 여전히 감독관의 육안이나 청각에만 의존하고 있는 것으로 나타났습니다.



한국산업인력공단이 김위상 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면, 올해 10월까지 국가자격시험에서 스마트 안경을 쓰다 적발된 부정행위는 모두 5건입니다.



적발 과정은 사실상 감독관의 눈썰미에 기댄 우연에 가까웠습니다.



지난 5월 정보처리기사 시험에서는 안경테에 붙은 카메라 렌즈와 표시장치가 감독위원 눈에 띄어 덜미가 잡혔습니다.



지난 6월 29일 있었던 가스기능사 시험에서는 감독위원이 수험생 옆을 지나다 전자음을 듣고 확인한 결과 안경 모서리에서 카메라 렌즈를 발견했고, 같은 날 다른 고사장에서는 감독관이 렌즈 표면에 비친 홀로그램을 발견하면서 부정행위가 드러났습니다.



이처럼 지난달까지 한국산업인력공단이 주관한 국가자격시험에서 스마트 안경을 이용한 부정행위가 현장에서 적발된 사례는 모두 5건입니다.



적발된 기기 5건 중 4건은 중국산 로키드 제품, 1건은 메타 제품으로 확인됐습니다.



문제는 수법이 갈수록 교묘해지면서 감독관의 육안이나 청각에 기대는 감독은 한계가 뚜렷하다는 점입니다.



단추나 볼펜에 초소형 카메라와 통신장치를 숨길 경우 현장 적발은 사실상 불가능하다는 지적이 나옵니다.



실제로 스마트폰을 악용한 부정행위도 2024년 1건에서 지난해 3건, 올해 4건으로 해마다 늘고 있습니다.



어제(15일) 자신의 부정행위를 실토한 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨는 초소형 카메라로 찍은 문제를 생성형 AI에 보내 스마트폰으로 답을 확인했는데, 감독관 2명이 지켜보는 교단 바로 앞자리에서도 적발되지 않았습니다.



이번 사건으로 국가자격시험에 대한 신뢰성이 통째로 흔들리고 있는 만큼, 실효성 있는 보완 대책이 시급하다는 지적이 나옵니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)