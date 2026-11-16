[자막뉴스] "국회의원실 ○○○입니다"…북 해킹조직 '김수키' 또 공격 시도

국내 보안업체 지니언스는 북한 연계 해킹조직으로 의심되는 '김수키'가 국내에 있는 인물들을 대상으로 사이버 공격을 시도한 정황이 포착됐다고 밝혔습니다.



'김수키'로 의심되는 공격자는 지난 9월 국회 세미나에 참석했던 인물에게 의원실 선임비서관을 사칭한 메일을 보냈습니다.



세미나 사례비 지급에 필요한 서류를 작성해 달라는 내용이었습니다.



하지만 첫 메일에는 첨부파일이 없었습니다.



수신자가 서류가 없다고 답장하자 그제야 악성파일을 첨부해 다시 보냈습니다.



지니언스는 상대방이 직접 요청한 파일인 만큼 의심 없이 열어보도록 유도한 것으로 분석했습니다.



악성파일을 실행하면 실제 사례비 신청서가 화면에 나타나지만, 그사이 컴퓨터에서는 악성 스크립트가 실행됩니다.



공격자는 누구나 이용하고 공유할 수 있는 온라인 메모장에 악성 명령어를 올려놓고, 감염된 컴퓨터가 이를 내려받아 실행하도록 했습니다.



메모장 내용만 바꾸면 새로운 공격 명령을 내릴 수 있는 방식입니다.



이를 통해 컴퓨터에 저장된 문서와 사진 등을 외부로 빼돌리는 명령이 확인됐고, 지난달에는 컴퓨터를 원격으로 조종하고 화면까지 실시간으로 들여다볼 수 있는 신종 악성코드의 설치 명령도 포착됐습니다.



지니언스는 공격에 사용된 계정 정보와 서버 주소 등이 과거 김수키의 활동과 일부 겹친다며, 김수키의 소행일 가능성을 제기했습니다.



다만 다른 조직의 모방 가능성도 있어 분석 신뢰도는 '중간' 수준으로 평가했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)