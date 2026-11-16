[속보] 서울중수청, '대부업체 부당지원' 명륜진사갈비 운영 본사 압수수색

▲ 지난 7월 서울 송파구 명륜당 본사 모습

서울지방중대범죄수사청(서울중수청)이 회장 일가 소유 대부업체를 부당지원한 의혹과 관련해 '명륜진사갈비' 등을 운영하는 명륜당 본사에 대한 강제수사에 나섰습니다.서울중수청 출범 이후 첫 압수수색입니다.서울중수청은 오늘(16일) 오전 9시쯤부터 서울 송파구에 있는 명륜당 본사를 압수수색하고 있습니다.앞서 공정거래위원회는 공정거래법 위반 혐의로 명륜당과 이종근 회장을 고발했습니다.명륜당은 회장 일가가 소유한 14개 대부업체를 부당지원한 혐의를 받습니다.2021년 12월부터 올해 4월까지 4년 3개월 동안 정상적인 자금 조달 금리보다 현저히 낮은 연 2.3% 또는 연 4.6%의 금리로 자금을 빌려준 혐의입니다.대여 금액 누적 총합은 2천983억 원에 달합니다.명륜당은 2021년 말부터 가맹점주에게 이자를 받고 자금을 대여하기로 하고, 약 3년에 걸쳐 14개 대부업체를 직접 순차적으로 설립했습니다.명륜당이 가맹점주에게 직접 자금을 지원하는 대신 이종근 회장 일가가 지배하는 대부업체를 자금 지원 구조에 편입시킨 것입니다.공정위는 이러한 부당지원으로 대부업체들이 자금 조달 비용을 절감해 얻은 경제적 이익이 약 217억 원에 달하는 것으로 추산했습니다.이재명 대통령은 지난 9월 말 명륜당에 대한 공정위의 적발과 관련해 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "공정위를 칭찬합니다"고 격려했습니다.(사진=연합뉴스)