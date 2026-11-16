"허름한 식당서 과한 팁?"…'젠슨 황 전기' 작가의 폭로

▲ 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)

'엔비디아 젠슨 황, 생각하는 기계'의 저자인 스티븐 윗은 현지시간 15일 뉴욕타임스 기고문을 통해 "황 전 최고경영자가 오만하고 위선적인 인물이며, 정치 때문에 몰락했다"라고 주장했습니다.윗은 지난 2023년 "황 전 최고경영자를 처음 만났을 때 그는 겸손한 사람이라는 이미지를 밀고 있었다"라며, "공로는 임직원에게 돌리고 서비스업 종사자들에게 친근하게 대하며 작고 허름한 식당을 찾아가 과한 팁을 남기는 것을 좋아했다"라고 돌이켰습니다."미국 대중음식점인 데니스에서 아침을 먹고 1천달러를 팁으로 남기기도 했다"라며 "시간이 흐르면서 이것들이 연기라는 의심이 들었고, 남들을 위한 연기가 아니라 자기 자신을 기쁘게 하려는 연기였다"라고 바라봤습니다."가정적인 면모도 강조했다며 늘 아내와 자녀에 대해 이야기했고 이 애정은 진짜처럼 보였다"라며, "여기서는 연기를 알아채기가 더 어려웠고 상당한 자기기만이 있었을 것"이라고 설명했습니다.이처럼 긍정적인 이미지를 내세웠지만, 황 전 최고경영자가 꽤 오만하고 상당히 위선적인 인물이었다고 이 작가는 판단했습니다.구체적으로 그는 이견을 참지 못했으며 1시간 넘게 직원을 질책하기도 했고 임원진이 그를 두려워했다고 전했습니다.1990년대까지만 하더라도 엔비디아에 여직원은 거의 없었고 마스코트는 가슴을 강조한 요정 모양이었지만 2020년 갑자기 여성 역량 강화를 내세워 성별 균형을 이야기하기 시작했다고 윗은 덧붙였습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황의 의외의 친분에 대해서도 언급했습니다.윗은 지난 2025년 황 전 최고경영자가 트럼프 대통령의 측근이 됐을 때 놀랐다며, 교묘한 사교술을 통해, 특히 아첨으로 대통령의 신뢰를 얻었다고 밝혔습니다.트럼프 대통령과 황 전 최고경영자는 공통점이 많다며 허세를 부리고 나르시시즘이 있으며 아마도 여성 편력도 갖고 있을 것이라고 꼬집었습니다.황 전 최고경영자가 몰락한 가장 큰 원인으로는 정치를 꼽았습니다.윗은 황 전 최고경영자가 트럼프 대통령을 설득해 엔비디아 반도체 칩의 중국 수출 제한을 해제하게 됐고, 이에 따라 매파 인사들과 충돌하게 됐으며, 황 전 최고경영자에 대한 폭로 메모를 주도한 사람은 바로 마코 루비오 국무장관이었다고 주장했습니다.또 황 전 최고경영자의 사임으로 리더십 공백에 놓인 엔비디아가 후계자를 찾기 어려울 것이라고 예상했습니다.그는 젠슨 황이 없는 엔비디아는 마이클 조던이 없는 시카고 불스와 같다며, 황 전 최고경영자는 맨바닥에서 엔비디아를 일궜지만 그의 오만함 때문에 채울 수 없는 공백을 남기게 됐다고 강조했습니다.(사진=게티이미지)