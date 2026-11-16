제주경찰, 8천억 대 도박사이트 운영조직 적발…47명 검거·20명 구속

▲ 8천억 대 불법도박사이트 운영조직

이미지 확대하기

캄보디아와 라오스 등 동남아에 거점을 두고 8천억 원대 규모의 불법 인터넷 도박사이트를 운영한 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다.제주경찰청은 13개의 도박사이트를 개설해 운영한 혐의로 총책 등 47명을 검거하고 이 중 20명을 구속했습니다.경찰에 따르면 이들은 제주 지역 선후배들을 중심으로 범죄조직을 결성해 2022년 5월부터 올해 6월까지 캄보디아 프놈펜 등에 사무실을 차려놓고, 도박사이트를 운영한 혐의를 받고 있습니다.이들은 캄보디아 당국의 범죄 단지 단속이 강화되자 라오스로 거점을 옮겨가며 수사망을 피한 것으로 조사됐습니다.조사 결과 이들은 총책을 비롯해 대포통장 모집책, 회원 가입을 유도하는 고객상담원 등으로 치밀하게 역할을 분담했습니다.인터넷 배너와 각종 메신저 등을 통해 불특정 다수의 회원을 끌어모은 뒤, 현금을 이체받거나 가상화폐인 테더 코인으로 판돈을 받아 사이버머니로 충전해 주고 바카라 등 불법 도박을 제공했습니다.일당은 막대한 범죄 수익금으로 해외 축구 경기 관람을 가거나 현지 카지노에서 도박을 하고, 고가의 차량과 명품을 사들이는 등 호화생활을 한 것으로 확인됐습니다.경찰은 피의자 검거 과정에서 현금 12억 원과 4억 원 상당의 귀금속을 현장에서 압수했습니다.또한 범죄수익금 50억 원을 특정해 임대차 보증금 등의 재산을 기소 전 추징보전 조치해 환수했습니다.경찰 관계자는 "첩보 수집과 광범위한 수사로 조직범죄에 강력히 대응할 방침"이라며 "범죄조직 일원을 알고 있거나 불법행위를 목격할 경우 적극 신고해 달라"고 당부했습니다.(사진=제주경찰청 제공, 연합뉴스)