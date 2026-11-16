[자막뉴스] '전시 상황실' 꾸리고 '백악관 공략'?…젠슨 황 엔비디아 복귀설에 '술렁'

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자가 불명예로 물러난 지 불과 나흘 만에 다시 복귀를 노리고 있는 것으로 알려졌습니다.



영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 현지 시간 15일, 황 전 CEO가 측근들과 CEO 자리 복귀에 대해 논의했다고 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다.



황 전 CEO 복귀 로비를 위한 실리콘밸리 임원진으로 구성된 '전시 상황실'이 꾸려지고 있으며, 백악관의 지지 확보를 시도할 것이라고도 전했습니다.



황 전 CEO의 복귀를 위한 공개 캠페인이 진행 중이라는 점도 복귀설에 힘을 더하고 있습니다.



젠슨 황의 복귀를 요구하는 온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'엔 현재까지 15만 6천여 명이 서명한 상태입니다.



황 전 CEO는 많은 직원들로부터도 여전히 열렬한 지지를 받고 있는 상태라고 언론은 전했습니다.



앞서 엔비디아의 주요 주주들은 이사회에 "황 전 CEO의 복귀를 포함해 모든 선택지를 논의해야 한다"고 요구한 것으로 알려졌습니다.



문제는 정치권을 설득할 수 있느냐입니다.



최근까지 폭로된 황 전 CEO와 관련된 사안은 단순 불륜 문제가 아니라 미국의 수출 통제 규정을 우회해 엔비디아 반도체가 중국에 반출됐다는 의혹과도 연결돼 있습니다.



스콧 베센트 재무장관은 이와 관련해서 엔비디아의 책임을 언급하고 "대대적인 쇄신"을 촉구하며 후임자를 회사 외부에서 찾으라고 촉구했습니다.



황 전 CEO가 지배 주주에 해당하는 지분을 확보하지 못한 상황에서 이사회와 맞서야 한다는 점도 걸림돌로 꼽힙니다.



이런 가운데, 새 경영진은 오는 17일 엔비디아 3분기 실적 발표를 앞두고 회사를 최대한 안정시키는 데 집중하고 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)