충북 진천군, 내년 농업인 월급제 도입…"수매 약정금 선지급"

▲ 공공비축미 수매

앞으로 충북 진천군 농민들은 일반 회사원처럼 월급을 받을 수 있게 됩니다.진천군은 수확기에 집중되는 농업소득을 매월 나눠 지급하는 '진천형 농업인 월급제'를 내년부터 시행하기로 하고 농협 진천군지부 및 진천·덕산·초평·문백·이월·광혜원농협과 업무협약을 한다고 밝혔습니다.김명식 진천군수의 공약사업인 농업인 월급제는 농업소득의 계절적 불균형을 완화하기 위해 농민들이 수확 후 받을 농산물 판매대금 일부를 매월 일정 금액으로 미리 지급하는 것입니다.군은 우선 지역농협과 출하 약정을 체결한 벼 재배 농가를 대상으로 사업을 추진합니다.사업 참여 농민들은 농협이 약정한 수매 예정 금액의 50% 범위에서 3월부터 10월까지 8개월간 월 30만∼250만 원을 선지급받은 뒤 벼 판매대금에서 이를 정산하게 됩니다.군은 농협의 월급 선지급에 따른 자금 운용 이자를 지원하기 위해 1억 5천만 원을 내년도 예산에 편성할 계획입니다.군은 사업 시행에 앞서 대상자 선정과 지급 기준, 정산 절차 등 세부 운영체계를 정비할 예정입니다.군은 향후 성과가 확인되면 사업 대상 품목을 단계적으로 확대하는 방안을 검토할 생각입니다.김명식 군수는 "농업인 월급제가 정착되면 수확기 전 소득 공백이 완화하고 안정적인 영농기반 마련에 도움이 될 것"이라며 "농협과 긴밀히 협력해 안정적인 지급체계를 구축할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)