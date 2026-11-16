충북 진천군, 내년 농업인 월급제 도입…"수매 약정금 선지급"

▲ 공공비축미 수매
앞으로 충북 진천군 농민들은 일반 회사원처럼 월급을 받을 수 있게 됩니다.
진천군은 수확기에 집중되는 농업소득을 매월 나눠 지급하는 '진천형 농업인 월급제'를 내년부터 시행하기로 하고 농협 진천군지부 및 진천·덕산·초평·문백·이월·광혜원농협과 업무협약을 한다고 밝혔습니다.
김명식 진천군수의 공약사업인 농업인 월급제는 농업소득의 계절적 불균형을 완화하기 위해 농민들이 수확 후 받을 농산물 판매대금 일부를 매월 일정 금액으로 미리 지급하는 것입니다.
군은 우선 지역농협과 출하 약정을 체결한 벼 재배 농가를 대상으로 사업을 추진합니다.
사업 참여 농민들은 농협이 약정한 수매 예정 금액의 50% 범위에서 3월부터 10월까지 8개월간 월 30만∼250만 원을 선지급받은 뒤 벼 판매대금에서 이를 정산하게 됩니다.
군은 농협의 월급 선지급에 따른 자금 운용 이자를 지원하기 위해 1억 5천만 원을 내년도 예산에 편성할 계획입니다.
군은 사업 시행에 앞서 대상자 선정과 지급 기준, 정산 절차 등 세부 운영체계를 정비할 예정입니다.
군은 향후 성과가 확인되면 사업 대상 품목을 단계적으로 확대하는 방안을 검토할 생각입니다.
김명식 군수는 "농업인 월급제가 정착되면 수확기 전 소득 공백이 완화하고 안정적인 영농기반 마련에 도움이 될 것"이라며 "농협과 긴밀히 협력해 안정적인 지급체계를 구축할 것"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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