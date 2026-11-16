[정치쇼] 박지원 "최민희 '이 대통령 탄핵 반대' 발언? 징계 불가피…그러나 풀어가는 정치 해야"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 격주로 만나보는 분이지요. 정치9단 더불어민주당 박지원 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶박지원 : 정치0단입니다.▷김태현 : 민주당에서 의원님을 괴롭히는 사람들이 자꾸 있어서요.▶박지원 : 누가 괴롭혀요? 저 괴롭히는 사람 없어요.▷김태현 : 왜 뜬금없이 의원님을 거론하고 막 그래서요.▶박지원 : 싸움 붙이지 마세요.▷김태현 : 의원님, 최민희 최고위원 발언이요. "대통령이 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵에 반대했다." 이거 때문에 김민석 대표가 감찰 지시하고, 이제 윤리심판원까지 갔어요.▶박지원 : 그렇지요.▷김태현 : 그러면 우리 일반적으로 서초동 기준으로 하면 지금 법원 간 거예요.▶박지원 : 그렇지요.▷김태현 : 최민희 최고위원 징계 어떻게 해야 됩니까?▶박지원 : 글쎄요. 일단 윤리심판원에 갔기 때문에 그 결과를 지켜보는 것이 순서다라고 저는 그렇게 생각해요. 그리고 김민석 대표께서 윤리심판원으로 회부한 것은 징계를 전제한 것 아닌가. 그러나 저는 정치는 풀어가는 정치를 해야지 헝클어뜨리면 나중에 수습이 어려워요. 그래서 징계의 수위를 놓고 제명이다, 뭐 자진탈당해라, 또는 정직, 당원권 정지 이런 얘기를 하는데요. 윤리심판원의 결과를 보고 있는 것이 좋겠다 이런 생각 같습니다.▷김태현 : 그러면 윤리심판원이 독립적으로 하게 놔둬야지 당의 주요인사들이나 의원들이 여기에 대해서 뭐 어떻게 해라 마라 하는 건 적절하지 않다는 말씀이시군요?▶박지원 : 그렇지요. 윤리심판원이 구성돼서 있는 자체가 독립적으로 하게 돼 있기 때문에 왈가왈부하는 것은 바람직하지 않다 이렇게 생각하고요. 단 어떤 경우에도 이제 100일 된 김민석 대표의 리더십을 확고하게 세워줘야 된다. 당이 좀 신임해야 된다. 지금 일부에서 김민석 당대표를 흔드는 것은 당의 미래를 위해서, 현재를 위해서 필요하지 않다. 저는 그렇게 봅니다.▷김태현 : 징계 자체는 필요하다고 보세요? 뭐 수위는 그렇다 치더라도요.▶박지원 : 피할 수 없는 길이 아닌가 이렇게 봐요.▷김태현 : 이 발언 자체가 선을 넘었다고 보시는 거지요?▶박지원 : 글쎄요. 가장 큰 문제가 민주당의 정체성을, 이재명 대통령의 정체성을 손상시키는 그런 발언이에요. 제가 이재명 당시 대표로부터 윤석열이 탄핵된 후 한덕수 대행이 취임했잖아요. 한덕수 대행이 취임해서 제가 헌법재판관 세 분 인사청문위원장으로 해서 통과시켜서 보냈단 말이에요. 그러니까 한덕수 대행이 세 분을 임명해야 돼요. 그래야 6인 체제에서 9인 체제로 완전체가 되는데요. 이재명 당시 대표께서 저한테 저하고 한덕수 총리하고 잘 아니까 전권을 받아서 협상을 해라 그래서 상당한 권한을 저한테 줬어요. 위임을 하더라고요. 그리고 저도 진행상황에 대해서 보고만 했지, 다 구체적 지시는 안 받았어요. 어떻게 됐든 그 세 명을 임명하기 위해서 한덕수 대행과 여러 얘기를 했는데요. 한덕수 대행이 끝내 안 해요. 못 하겠다 이거지요. 그래서 한덕수 대행이 탄핵됐잖아요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 그리고 후임으로 최상목 대행이 또 임명됐는데요. 최상목 대행 관계도 저보고 권한을 가지고 위임을 해 주면서 처리해라 하는데요. 최상목 대행은 또 이번에는 세 명 중에서 두 명만 하겠다는 거예요. 왜 그러냐, 한 명 더 해라 해도 최상목 대행이 그때 줄기차게 저한테 얘기한 것은 전임자가 이렇게 했다. 그러면 한덕수 대행은 왜 자기는 두 명을 임명하지 않고, 최상목 대행한테 두 명을 임명하라고 인계를 했는가. 그 이유는 모르겠어요. 어떻게 됐든 제가 이재명 당대표에게 세 명 못하면 두 명이라도 하면 6인 체제는 좀 불안하니까 8인 체제가 되면, 즉 한 명이 부족하더라도 탄핵심판이 가능하기 때문에 이 두 명을 받자. 이렇게 해서 이제 8인 체제가 돼서 결국 전원 윤석열을 탄핵했잖아요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 그때도 이재명 대표께서 무슨 탄핵을 반대한다 이런 얘기는 한번도 들어본 적이 없어요. 그런데 최민희 최고위원이 그러한 말씀을 했고, 또 그렇게 안 하려고 하는 하야 뭐 이런 것을 마치 박지원이가 그 아이디어를 준 것처럼 하는데요. 이건 좀 틀린 거예요.▷김태현 : 왜 최민희 최고위원이 그냥 얼핏 듣기에도 그냥 맞지 않는 얘기라고 당연히 다 생각을 하잖아요.▶박지원 : 그렇지요. 그러니까 언론에서 관심이 덜했는데요. 이제 기자들한테 많이 전화가 오더라고요. 그래서 제가 마침 해남에 있었어요. 그렇기 때문에 페이스북에다 이런 적이 있다 이렇게 했는데요.▷김태현 : 쓰셨지요.▶박지원 : 보도는 많이 됐지만 별로 국민들은 관심이 없더라고요. 이것은 다시 말씀드려서 이재명 대통령의 탄핵에 대한, 소위 정체성에 대해서 의심하는 국민이 없다. 언론도 없다.▷김태현 : 없지요.▶박지원 : 그래서 거기서 끝나는 쪽으로 간 거 같아요.▷김태현 : 그런데 왜 최민희 최고위원은 말은 지금 "기억 착오와 헷갈리는 발언으로 대통령에게 누를 끼쳤다." 이렇게 사과는 했는데요. 이게 헷갈릴 수 있는 겁니까?▶박지원 : 최민희 최고위원도 착각을 해서 그렇게 했다고 사과를 했기 때문에 액면 그대로 받아들여야 할 것 아니에요.▷김태현 : 의원님은 일단 액면 그대로 믿어주자? 사과를 받아주자?▶박지원 : 믿어줘야지요. 그런데 단 한 가지 최민희 최고위원한테 묻고 싶은 것은 자기 사과는 믿어달라고 하고, 김민석 대표의 신천지는 믿지 않고요. 이게 좀 헷갈린단 말이에요.▷김태현 : 균형이 안 맞지요. 왜냐하면 그날 이 지금 페이스북 글에서도 사과를 하면서도 계속 그러나 신천지는 별개다.▶박지원 : 신천지는 별개다. 이것은 저는 좀 해결하는 데 바람직하지 않은 거다.▷김태현 : 프레임 전환을 시도하고 있다 이렇게 보시는 거지요?▶박지원 : 글쎄요. 거기까지 저는 보지는 않지만, 어떻게 됐든 자기도 잘못했기 때문에 사과를 했다고 하면 김민석 대표도, 누구도 잘못했으니까 사과하는 그 자체는 받아주자 이거지요. 우리가 윤석열, 김건희를 비난하는 게 뭐예요? 내란하고도 사과하지 않는 그 태도에 대해서 문제가 되는데요. 항상 정치인은 태도가 문제가 되는 거예요.▷김태현 : 의원님, 정치를 하다 보면 같은 당내에서도 생각이 많이 다를 수 있잖아요.▶박지원 : 많이 달라야 그건 정상이지요.▷김태현 : 그게 정상인데요. 지난주 금요일에 민주당 최고위가 있는데 친청계 세 사람, 한민수, 이성윤, 최민희 세 의원이 최고위 참석 안 하고 그 시간에 기자회견 했거든요.▶박지원 : 그건 닥치고 잘못이에요.▷김태현 : 이거를 어떻게 봐야 돼요?▶박지원 : 이건 파벌정치는 아무리 한다고 하더라도 그렇게 국민 앞에서, 당원 앞에서 양성화시켜서요. 최고위가 열리고 있는데 우리는 빠져서 셋이 기자회견을 한다? 이건 뭐예요, 당을 송두리째 흔드는 거예요. 그건 절대 잘못이다 저는 그렇게 봅니다.▷김태현 : 이것도 징계대상이라고 보세요? 당의 분열을 이렇게까지 대외적으로 드러낸 게 없어서요.▶박지원 : 그러니까 김민석 대표의 리더십을 흔들려고 하는데, 저는 닥치고 이래서는 안 된다. 100일 된 당대표의 리더십을 흔들면 당이 존재할 수 있습니까. 그래서 저는 김민석 대표가 최민희 최고위원에 대해서 감찰을 보냈고, 윤리심판원도 보냈기 때문에 그 결과를 지켜보자 하는 거예요.▷김태현 : 어쨌든 김민석 대표가 지금 리더십은 좀 흔들리는 것 같은데요.▶박지원 : 흔드니까 흔들리는 거지요.▷김태현 : 흔드니까요?▶박지원 : 정청래 대표 당시에 얼마나 그 얘기를 많이 했어요. "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있냐. 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있냐." 흔들지 마라, 젖게 하지 말아라. 마찬가지이지요. 그런데 이제 100일 된 김민석 대표를 흔들면 민주당이 흔들리고, 그 민주당의 흔들림으로 인해서 이재명 대통령의 지지도가 하락한다면 이건 안 해야 된다 이거지요. 그리고 정당정치의 기본인데 당대표가 나왔으면 그 당대표를 중심으로 뭉쳐줘야 돼요.▷김태현 : 그런데 그게 맞는 말씀인데요. 어쨌든 흔들잖아요. 그러면 지금 상황에서 김민석 대표에게 필요한 리더십은 뭐가 있을까요? 김민석 대표가 이 상황을 돌파하려면 어떻게 해야 돼요?▶박지원 : 우선 저는 김민석 대표한테도 평소에도 그런 얘기를 했지만요. 소통을 좀 해야 돼요. 가장 당면한 것은 정청래 전 대표와 두 분이 좀 만나서 얘기해라. 정청래 대표가 또 제가 그 얘기를 했더니 나한테 욕만 하더니. 나 욕한 적 없어요.▷김태현 : 가던 길 가시라고.▶박지원 : 다른 가던 길 가라는데. 저는 가던 길 가고 있는 거예요. 두 분이 소통을 해야 돼요.▷김태현 : 이래도 돼요? 왜냐하면 의원님이 정청래 의원보다 훨씬 정치 선배이고, 민주당에서 가장 중요한 중진의원이신데요. 본인한테 좀 싫은 소리 했다고 가던 길 가세요 뭐 이렇게 해도 되는 거예요?▶박지원 : 아니, 그것은 뭐 화나면 무슨 얘기든.▷김태현 : 왜냐하면 정치에도 도의가 있는데.▶박지원 : 저한테 하는 것은 좋아요. 당대표가 아니기 때문에 하는 것은 좋지만요.▷김태현 : 의원님 대인배세요.▶박지원 : 그래도 당을 보호해야지요. 선당후사 해야지요.▷김태현 : 그렇지요.▶박지원 : 그렇기 때문에 저는 김민석 대표의 리더십을 이번에 확고하게 세워라 하는 말씀과 함께 좀 소통을 해라. 소통하기 위해서는 먼저 정청래 전 대표와 만나서 허심탄회하게 얘기를 하고, 또 신천지 문제도 공개적으로 세 번인가 네 번 사과를 했지만 정청래 대표 개인한테는 사실상 안 한 것 아니에요. 그리고 정청래 전 대표는 전당대회 과정에서 어떻게 됐든 신천지 관계, 당락에는 관계가 없었어요.▷김태현 : 얘기를 꺼낸 건 있으니.▶박지원 : 그렇지만 손해본 건 사실 아니에요. 억울하기도 하지요. 그렇기 때문에 저는 두 분이 만나서 좀 얘기를 잘했으면 좋겠다 하는 생각을 가져요.▷김태현 : 그러니까 징계해서 찍어내고, 막 강하게 밀어붙이고 하는 채찍보다는 좀 소통과 당근, 껴안아라 이런 말씀이신 거지요?▶박지원 : 그러니까 정치라는 게 그런 거 아니에요.▷김태현 : 그런 측면이 있지요.▶박지원 : 그러나 당에서도 김민석 대표를 신임하고, 김민석 대표도 단호한 리더십을 세워라 이거지요.▷김태현 : 단호하게. 이런 가운데 대통령이 엑스(구 트위터)에 글을 올렸는데 "가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살이고, 그다음에 또 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 건 용납하기 어렵다." 뭐 이렇게 글을 올리셨거든요.▶박지원 : 네. 저도 저 글 봤는데요.▷김태현 : 이거 어떤 의미라고 보세요?▶박지원 : 이재명 대통령께서 제가 몇 차례 뵈면 항상 당의 내분을 굉장히 걱정하시더라고요.▷김태현 : 걱정하시지요.▶박지원 : 그래서 좀 잘 화합해서, 통합해서 잘 나갔으면 좋겠다 하는 의사를 표시했기 때문에요. 당이 그러지 말고 잘 합쳐주라 이런 희망사항을 말씀하신 걸 거예요. 저것을 구체적으로 또 당에 지시를 하면 당무개입이 되잖아요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 법사위 열리는데요. 한덕수 전 국무총리 석방문제와 관련해서 이제 긴급현안질의가 있거든요. 의원님, 어떤 부분을 좀 중점적으로 들여다볼 계획이세요?▶박지원 : 지금 한덕수 대행이 29일에 전원합의부 심리가 있고, 30일에 석방이 될, 구속 만기가 돼요. 그렇기 때문에 저는 어떤 경우에도 한덕수 대행이 석방되는 일은 안 해야 된다. 그래서 저는 29일에 대법원에서 선고를 해라.▷김태현 : 아예 그냥 그날?▶박지원 : 우리 형사재판에서 보면 심리하고 그대로 그날 또 선고하잖아요.▷김태현 : 뭐 할 수는 있지요.▶박지원 : 할 수 있지요. 왜 하급심에서는 하는데, 대법원에서는 못 해요? 그래서 어떤 경우에도 만약에 한덕수 대행이 30일에 걸어나오는 일이 생기면 아마 조희대 대법원장의 탄핵에 확 휘발유를 끼얹는 것일 겁니다.▷김태현 : 그런데 보니까 예전에 김건희 씨 때는 특검에서 구속영장 또 발부해 주세요 이렇게 요청했던데요. 이번에는,▶박지원 : 그때는 특검이 존재하고 있었잖아요.▷김태현 : 네. 그런데 지금은 특검이 그냥 구속기간 만료로 석방하지 말고 조건 붙여서 보석으로 할 거면 해 주세요 이렇게 얘기해서요. 특검이 좀 입장이 다른 것 같아서요.▶박지원 : 글쎄요. 그건 특검이 무슨 생각을 하는지는 모르지만요. 사법부도 국민과 함께 가는 거예요. 내란세력의 핵심세력이에요. 부두목이 선고를 앞두고 걸어나온다? 이건 조희대 대법원장의 탄핵에 불을 확 붙이는 거예요.▷김태현 : 그러면 이거 만약에 석방하면 바로 탄핵으로 간다?▶박지원 : 저는 평상시에도 조희대 대법원장을 탄핵해서 업무라도 정지시키지 않으면 이러한 일들이 계속 일어난다 하는 생각을 갖고 있기 때문에요. 저는 사법부가 그러한 조희대 대법원장의 운명을 재촉하는 이런 일은 안 하리라고 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 조작기소 특검법이 이제 국무회의 의결만 앞두고 있으니까 곧 공포가 되고 가동이 될 건데요. 이 특검의 성패는 어디에 달려 있다고 보세요?▶박지원 : 글쎄요. 있는 그대로 해야지요.▷김태현 : 있는 그대로요?▶박지원 : 제가 해당되는 서해 사건도 있는데요.▷김태현 : 맞아요.▶박지원 : 제가 왜 재판을 받아야 됩니까? 청와대와 감사원과 검찰과 국정원이 조작해서 기소한 것 아니에요. 제가 그 문건을 파기하라고 지시한 적도 없고, 또 그 문건이 국정원에 남아 있다 하는 것도 자기들은 알면서도 믿지 않는 조작기소예요. 저는 당사자란 말이에요, 피해자란 말이에요. 내가 왜 3년 반을 경제적, 정신적, 시간적 낭비를 하면서 견뎌야 돼요? 그래서 저는 잘못된 기소는 반드시 바로잡아야 된다 그런 차원에서 하는 거지요. 그리고 지금 이재명 대통령 문제에 대해서는 이재명 대통령이 내 건 빼라 했잖아요. 왜 그걸 염려하지요? 똥 뀐 사람들이 큰소리치는 거 아니에요. 국민의힘 정권이 그런 일을 했어요.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 여기까지 하도록 하지요. 지금까지 더불어민주당 박지원 의원과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.▶박지원 : 감사합니다.