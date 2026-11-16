46세 호나우지뉴, 11년 만에 그라운드 복귀…이탈리아 3부 경기 선발 출전

▲ 11년 만에 공식전에 선수로 출전한 호나우지뉴

브라질의 월드컵 우승 멤버인 축구 스타 호나우지뉴(46)가 11년 만에 그라운드로 돌아왔습니다.호나우지뉴는 오늘(16일) 이탈리아 라벤나의 브루노 베넬리 경기장에서 열린 2026-2027 이탈리아 프로축구 세리에C(3부) 포를리와 경기에서 홈팀 라벤나FC 선수로 선발 출전했습니다.호나우지뉴의 공식전 출전은 11년 만입니다.그가 마지막으로 프로 선수로 뛴 것은 2015년 9월 플루미넨시(브라질) 소속으로 치른 경기였습니다.이후 2018년 공식적으로 은퇴를 선언했습니다.호나우지뉴는 FC바르셀로나(스페인), AC밀란(이탈리아) 등 빅클럽 그라운드를 누비고 2002 한일 월드컵에서 브라질의 우승에 기여한 스탑니다.2005년엔 세계 최고의 축구선수에게 주는 발롱도르까지 거머쥐었습니다.호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약했고, 구단 지분도 사들였습니다.라벤나는 호나우지뉴의 친구인 이냐치오 치프리아니가 소유한 구단입니다.라벤나의 안드레아 만도를리니 감독은 이틀 전 기자회견에서 지역 라이벌 포를리와 경기에 호나우지뉴가 선발 출전한다고 예고한 바 있습니다.이날 등번호 10이 새겨진 라벤나 유니폼을 입은 호나우지뉴는 전반전 45분을 소화하고 후반 시작하며 교체됐습니다.호나우지뉴는 프로 무대에서 266골, A매치 33골을 합쳐 통산 299골을 기록 중입니다.이번 경기를 앞두고 팀 훈련에 한 차례 참가했던 호나우지뉴는 이날 공격포인트를 기록하지는 못했으나 전반 36분 줄리오 도나티의 선제 결승 골에 기여하며 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.AP통신은 "전성기 시절의 트레이드마크였던 폭발적인 스피드는 세월의 흐름과 함께 다소 사라졌고 흰머리도 늘었지만, 여전히 능숙한 볼 터치로 공격을 연결하고 날카로운 크로스를 올리는 등 여유로운 경기 운영을 선보였다"고 이날 호나우지뉴의 모습을 전했습니다.호나우지뉴는 전반전이 끝난 뒤 경기장 그라운드를 한 바퀴 돌며 팬들에게 손을 흔들어 인사했습니다.관중들은 자리에서 일어나 그에게 박수를 보냈습니다.수용 인원 5천명 규모의 브루노 베넬리 경기장에는 이번 경기를 위해 'R10'이라는 이름이 붙은 1천800석 규모의 임시 관중석까지 추가로 설치됐습니다.호나우지뉴는 스카이스포츠 이탈리아와 인터뷰에서 "이곳에 와서 경기하고, 라커룸에서 준비 과정을 함께할 수 있어 정말 좋았다"고 말했습니다.그는 '라벤나에서 다시 경기에 뛸 가능성이 있느냐'는 질문에는 "이제 구단 회장님이 저를 부르시면 다시 돌아오겠다"고 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)