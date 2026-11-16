203만 명 참여 경기 '기후행동 기회소득' 사업 폐지 수순

▲ 기후행동 기회소득 홍보 포스터

200만 명 이상이 참여한 경기도의 '기후행동 기회소득' 사업이 올해 말 종료될 전망입니다.민선 8기 때인 2024년 7월 시행된 기후행동 기회소득은 도민이 앱을 내려받아 일상에서 실천할 수 있는 16개 탄소중립 활동(기후행동)을 수행하면 지역화폐로 연간 최대 6만 원의 리워드를 매월 지급하는 환경정책입니다.경기도 기후환경에너지국 관계자는 15일 "재정난으로 지난 7월 활동분을 끝으로 리워드 지급이 중단되며 사실상 사업이 유명무실화돼 올해 말까지만 진행하기로 했다"고 밝혔습니다.이 관계자는 "리워드 대신 일상 속 기후행동 캠페인과 챌린지 방식 등을 고려했지만 동기부여가 어려울 것으로 판단된다"며 "리워드를 제외한 앱 서버 운영비만 최소 20억원 이상이 소요되는데 그만큼의 효용가치가 나오지 않을 것으로 보여 내년 본예산안에도 사업비를 반영하지 않았다"고 설명했습니다.기후행동 기회소득 앱 가입자는 출시 첫해인 2024년 말 89만여 명, 지난해 말 174만여 명, 현재 203만여 명으로 늘어났습니다.올해 사업비로 350억 원을 편성해 7월분 리워드까지 모두 307억 원을 사용했으며 나머지 43억 원은 반납했습니다.용인·화성·시흥·오산·의왕·가평·안성 등 7개 시군도 올해 4월부터 차례로 사업에 동참해 경기도의 리워드에 더해 최대 3만 원의 특별리워드를 자체 예산으로 지급했지만 역시 지난 7월분을 끝으로 리워드 지급을 중단했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)