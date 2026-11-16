"남대문 스카프맨" CNN 삼고초려에 웃으며 '손사래'

▲ 남대문 스카프 아저씨

남대문 스카프 아저씨의 인기에 미국 CNN 방송도 사흘 연속 점포를 찾아갔지만 인터뷰 승낙은 받지 못했습니다.CNN 방송은 15일(현지시간) 유쾌한 입담으로 인기를 누리고 있는 한국의 스카프 아저씨를 만나보기 위해 3일 연속으로 남대문을 찾았다면서 마지막 날에야 점포 문을 닫으러 나온 스카프 아저씨를 잠깐 포착할 수 있었다고 전했습니다.CNN 방송이 인터뷰를 요청했으나 스카프 아저씨는 민망해하는 웃음을 지으며 손사래를 치고는 점포 안으로 들어갔습니다.CNN 방송은 점포에 몰려든 인파가 꼭 스카프 구매 때문에 온 것은 아니라고 설명했습니다.점포에 몰려든 손님 중 한 사람은 "한 시간 반 거리의 인천에서 왔지만 아저씨를 보지 못했다면서 시간이 되면 다시 한번 와보려고 한다"라며 웃었습니다.이 손님은 스카프 자체에는 관심이 없다면서 스카프 아저씨가 말하는 방식에 정감이 간다고 밝혔습니다.스카프 아저씨는 6장에 1만 원인 스카프를 사러 온 손님들에게 사지 말라면서 스스럼없이 말을 거는 모습이 온라인에서 화제가 되며 인기를 끌고 있습니다.점포에는 매일 수백 명의 인파가 몰리고 있고 온라인에서 판매되는 제품도 품절됐습니다.CNN은 '남대문 스카프맨'의 파격적인 판매 전략은 강매와는 정반대라며 아마도 손님들의 심리를 거꾸로 활용한 역발상 전략일지도 모르지만 '통한다'고 보도했습니다.이어 스카프 아저씨가 수많은 인터뷰 요청을 거절했다면서 "모두가 바이럴 스타가 되기를 원하는 시대에 스카프맨은 인플루언서 꿈을 좇는 것 같지 않다"라고 덧붙였습니다.(사진=SNS 캡쳐, 연합뉴스)