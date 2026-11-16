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잉글랜드, 스페인 3대 2 제압…43경기 무패행진도 끝내

전영민 기자
작성 2026.11.16 08:19 조회수
잉글랜드, 스페인 3대 2 제압…43경기 무패행진도 끝내
▲ 잉글랜드 대표팀 선수들이 스페인을 꺾은 뒤 인사하고 있다.

'축구 종가' 잉글랜드가 월드컵 우승국인 '무적함대' 스페인의 무패 행진을 43경기로 멈춰 세웠습니다.

토마스 투헬(독일) 감독이 이끄는 잉글랜드 축구대표팀은 오늘(16일) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 3조 6차전 원정경기에서 스페인을 3대 2로 눌렀습니다.

이로써 두 팀은 나란히 5승 1패로 승점 15를 기록했으나 골득실차에서 앞선 잉글랜드(19득점 6실점)가 스페인(16득점 8실점)을 제치고 조 1위로 8강에 오르게 됐습니다.

잉글랜드는 9월 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 치른 대회 1차전 홈경기에서 스페인에 당한 2대 3 패배도 고스란히 갚아줬습니다.

이날 패배로 2026 북중미 월드컵에서 16년 만에 정상에 오른 스페인의 A매치 무패 기록은 43경기로 끝이 났습니다.

스페인은 2024년 3월 콜롬비아에 0대 1로 진 이후 34승 9무(승부차기 패배 포함)를 기록 중이었습니다.

두 팀은 이미 8강 진출을 확정 지은 채 이날 사실상의 조 1위 결정전에 나섰습니다.

잉글랜드가 경기 초반에 몇 차례 위협적인 장면을 만들었습니다.

스페인은 수비수 마르크 푸빌이 부상을 당해 전반 20분 만에 페드로 포로와 교체하는 악재를 만났습니다.

골 세리머니 하는 잉글랜드 케인.

먼저 균형을 깬 것은 잉글랜드였습니다.

잉글랜드는 전반 45분 해리 케인이 스페인 수비수 파우 쿠바르시의 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 직접 차 넣어 잉글랜드에 리드를 안겼습니다.

후반 시작과 동시에 스페인이 대거 교체 카드를 활용해 반격에 나섰으나 오히려 잉글랜드가 후반 8분 코너킥 기회에서 데클런 라이스의 크로스를 에즈리 콘사가 머리로 받아 넣어 한 발짝 더 달아났습니다.

후반 12분에는 주드 벨링엄의 패스를 이어받은 벤 화이트가 골 지역 오른쪽에서 오른발로 마무리해 세 골 차로 리드를 벌렸습니다.

하지만 후반 18분 미드필더 엘리엇 앤더슨이 스페인의 라민 야말에게 반칙을 저질러 퇴장당하는 변수가 발생했습니다.

페널티킥 키기로 나선 미켈 오야르사발은 침착하게 차 넣어 추격의 신호탄을 쐈습니다.

이후 수적 우위를 앞세운 스페인은 잉글랜드를 몰아붙였습니다.

그러고는 후반 30분 센터서클에서 강한 압박으로 상대 공을 빼앗은 뒤 이어진 역습에서 야말이 페널티지역 안 오른쪽에서 중앙으로 찔러준 공을 니코 윌리엄스가 쇄도하며 오른발슛으로 골망을 흔들어 한 골 차까지 따라붙었습니다.

이후에도 스페인의 공세가 계속됐으나 야말과 페드리의 슈팅이 골키퍼 제임스 트래퍼드의 선방에 막히는 등 더는 잉글랜드 골문을 열지 못해 결국 안방에서 무릎을 꿇었습니다.

(사진=게티이미지, AP, 연합뉴스)
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