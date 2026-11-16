최혜진, LPGA 투어 디 안니카 준우승…개인통산 10번째

▲ 덩컨 축하하는 최혜진(왼쪽)

최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러)에서도 우승의 한을 풀지 못했습니다.최혜진은 오늘(16일) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 2개를 묶어 2언더파 68타를 쳤습니다.최종 합계 14언더파 266타를 기록한 최혜진은 우승자 린디 덩컨(미국)에게 두 타 뒤진 단독 2위로 대회를 마쳤습니다.아쉬운 역전패였습니다.덩컨에게 한 타 뒤진 2위로 마지막 라운드를 시작한 최혜진은 전반에만 3타를 줄이며 역전 우승의 기대를 키웠습니다.5번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚은 뒤 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했습니다.그는 11번 홀(파4)에서도 버디 퍼트를 성공하며 마침내 단독 선두로 뛰어올랐습니다.그러나 이번에도 막판 고비를 넘지 못했습니다.우승이 눈앞에 다가오자 최혜진은 흔들리기 시작했습니다.13번 홀(파4)에서 스리 퍼트 보기를 범했고, 15번 홀(파3)에서 다시 보기를 기록하면서 덩컨에게 공동 선두를 허용했습니다.이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파4)에서 연속 파에 그친 사이 덩컨은 연속 버디를 잡았습니다.특히 덩컨은 17번 홀에서 6ｍ가 넘는 거리의 버디 퍼트에 성공하며 승기를 잡았습니다.최혜진은 마지막 18번 홀(파5)에서도 타수를 줄이지 못해 그대로 경기를 마무리했습니다.이로써 최혜진은 LPGA 투어 통산 10번째 준우승을 기록했습니다.그는 아마추어로 출전한 2017 US여자오픈 2위를 시작으로 투어 데뷔 이전까지 세 차례 준우승을 거뒀고, 2022년 미국 진출 이후엔 127개 대회에 나와 준우승 7번이 최고 성적입니다.지난해 메이뱅크 대회에선 3라운드까지 2위와 4타 차 단독 선두에 나섰으나 마지막 4라운드에서 무너지면서 연장전 끝에 준우승했습니다.올해도 7월 팀 대회인 다우 챔피언십에서 김효주와 준우승했고, 지난달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 2위를 기록했습니다.스포츠 데이터 전문업체 '엘리아스 스포츠'에 따르면 1981년 집계가 시작된 이후 LPGA 투어에서 우승 없이 준우승 10회를 기록한 선수는 최혜진이 처음입니다.종전 최다 기록은 캐나다의 로리 케인이 보유했습니다.케인은 준우승 9차례를 기록한 뒤 2000년 미켈롭 클래식에서 첫 우승을 거뒀습니다.반면 덩컨은 LPGA 투어 데뷔 첫 승의 감격을 누리며 우승 상금 48만7천500달러(약 6억5천만원)를 챙겼습니다.2014년 LPGA 투어에 데뷔한 만 35세의 덩컨은 222번째 출전 대회에서 처음으로 우승 트로피를 들었습니다.손가락 부상으로 휴식을 취하다 복귀한 유해란은 이날 4언더파 66타를 치면서 최종 합계 13언더파 267타로 요시다 유리(일본)와 함께 공동 3위에 올랐습니다.윤이나는 2오버파 72타로 부진해 최종 합계 8언더파 272타로 공동 9위를 기록했습니다.김아림은 6언더파 274타로 공동 14위, 고진영은 5언더파 275타로 16위에 올랐습니다.약 두 달 만에 대회에 나온 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 이날 3타를 줄이면서 10언더파 270타로 7위에 자리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)