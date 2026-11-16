메가스피드 "앨리스 황, 지난해 회사 떠나…우린 합법 사업" 주장

▲ 앨리스 황

미국 엔비디아의 반도체를 중국으로 우회 반출하는 통로로 지목된 싱가포르 회사 메가스피드가 중국 스파이 의혹을 산 앨리스 황(중국명 황러)과 현재 무관한 상태임을 강조했습니다.AP통신은 현지시간 15일 메가스피드가 입장을 내고 "앨리스 황은 지난해 8월 30일 자로 회사를 떠났다"며 현재 회사에서 어떤 역할도 맡고 있지 않다고 밝혔다고 보도했습니다.앨리스 황이 2023년 11월부터 싱가포르인 탄 용 퐁(제임스 탄)에게 회사를 넘기고 이사직에서 물러났다는 보도가 나왔지만, 리서치 업체에서는 지난 5월에도 직원들이 앨리스 황을 여전히 '실질적인 보스'로 여기고 있다고 분석한 바 있습니다.싱가포르 당국도 앨리스 황을 메가스피드의 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장, 핵심 지배주주로 보고 조사를 했다고 AP 통신은 전했습니다.메가스피드는 앨리스 황이 중국 측의 스파이라는 의혹이나 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 불륜 관계에 대해서는 언급하지 않으며, "앨리스 황의 개인적이고 사적인 문제에 대해서는 발언하지 않는다"고 덧붙였습니다.메가스피드는 또 자사가 합법적인 사업을 하고 있다고 강조했습니다.이 업체는 "검증할 수 있는 증거가 없는 주장을 담은 언론보도에 대해 알고 있다"며 "적법하고 합법적인 사업을 하고 있다"고 주장했습니다.그러면서 외부법률 자문단을 선임했으며 철저히 내부 조사를 진행할 것이라고 알렸습니다.메가스피드의 전신은 중국 선전 소재 중견 게임회사 '세븐로드'(7Road·第七大道)의 싱가포르 자회사 '세븐로드 인터내셔널'로, 2023년 3월 사명을 변경하고 앨리스 황이 회사 소유권을 가져왔습니다.이후 동남아시아에 데이터센터 구축 사업을 한다고 했지만, 실체가 불분명하다는 지적도 이어졌습니다.회사의 총자산은 2023년 말부터 2024년 사이에 90배 증가하며 30억 달러, 우리 돈 약 4조 원으로 급속 성장했습니다.2024년 말 미 상무부가 조사에 나섰고, 싱가포르 정부가 지난해 2월부터 허위 서버 구매 관련 조사를 진행해왔습니다.