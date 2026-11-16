볼링 백승자, 아시아선수권 여자 개인전 3위…선수단 첫 메달

▲ 여자 개인전 동메달을 차지한 백승자

백승자(구미시청)가 제28회 아시아볼링선수권대회에 출전한 한국 선수단에 첫 메달을 선물했습니다.대한볼링협회는 15일 "백승자가 지난 14일 카타르 도하에서 열린 대회 여자 개인전에서 동메달을 차지했다"라며 "백승자가 이번 대회에 출전한 한국 대표팀 선수단 첫 메달의 주인공이 됐다"고 밝혔습니다.백승자는 6게임 합계 1천328점(평균 221.33점)을 기록, 말레이시아의 질리언 림(1천368점)과 대만의 리이로우(1천337점)에 이어 동메달을 목에 걸었습니다.함께 출전한 남혜빈(울산광역시체육회·1천315점)은 4위에 올랐습니다.이날 펼쳐진 남자 개인전에선 류호준(대구북구청)이 5위에 그치며 메달권에 포함되지 못했습니다.대표팀은 남녀 각 6명씩 총 12명이 이번 대회에 나섰습니다.백승자, 정지원(구미시청), 김문정(곡성군청), 백예담, 남혜빈(울산광역시체육회), 황세라(울산광역시체육회·이상 여자부), 강명진(대구북구청), 류호준), 김성탁(광양시청), 한재현(광주시청), 이정수(광주시청), 노영도(한국체대·이상 남자부) 등이 메달 경쟁을 펼치고 있습니다.특히 이번 대회는 2027년 11월 서울에서 개최되는 국제볼링연맹(IBF) 세계볼링선수권대회의 아시아지역 예선을 겸합니다.(사진=대한볼링협회 제공, 연합뉴스)